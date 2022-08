Prvi na svetu z odbojko na vodi

Ljubljana in Poljska bosta ob koncu poletja gostili svetovno prvenstvo v dvoranski odbojki za moške. Eno največjih tekmovanj v ekipnih športih v zgodovini Slovenije pa bo, v torek, 16. avgusta, naznanilo prvo državno prvenstvo v odbojki na vodi. Odbojko na Ljubljanici so lahko ljubitelji tega športa premierno doživeli pred tremi leti, v obliki ekshibicijske tekme, ki jo je pred EuroVolleyjem 2019 organizirala Odbojkarska zveza Slovenije in tako prvič izvedla idejno zasnovo podjetja Extrem.

Letos se šov vrača v srce prestolnice v nadgrajeni obliki, kot prvo uradno tekmovanje odbojkarjev na vodi na svetu pod okriljem nacionalne zveze. Gledalci na in ob Ljubljanici pa bodo lahko ob športnih bojih uživali tudi v zvočno-svetlobnem šovu, nastopu plavalk v sinhronem plavanju, delu predstave Povodni mož in drugih spremljevalnih vsebinah.