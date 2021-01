Prvakinja premagala raka

Vrhunska slovenska judoistka Anja Štangar, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali tudi z desetimi kolajnami na turnirjih za svetovni pokal, je uresničila napoved in dosegla svojo največjo zmago. Nedavno je namreč izvedela čudovito novico: da je premagala raka, hodgkinov limfom. »Na pregledu, ki sem ga imela 22. decembra, mi je onkologinja sporočila, da smo dosegli popolno remisijo. To pomeni, da v mojem telesu ni več rakavih celic,« nam je zaupala Štangarjeva. Z veselo novico je dobila najlepše darilo za božič, novo leto in 25. rojstni dan, ki ga je praznovala 6. januarja. »...