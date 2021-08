Prva plača bo šla za Cubanove zaboje vina

Luka Dončić Nikoli nisem dvomil, od začetka sem želel podpisati.

Ni še razmišljal o nakupih

Nasmešekje bil tako širok, da se je začel v Ljubljani in nadaljeval tudi prek Trojan. Lastnik ekipe Dallas Mavericks je pred očmi svetovne javnosti na novinarski konferenci v hotelu InterContinental slovesno potrdil uspešen konec pogajanj in podpis nove pogodbe z. Gre za največjo drugo pogodbo v zgodovini, 176,71 milijona evrov za pet let, ki si jo je Dončić priigral z nepozabnimi predstavami v prvih treh sezonah v NBA.»Dober dan vsem. Najprej se želim zahvaliti prebivalcem lepe Slovenije za dobrodošlico. Hvala vsem po celotni Sloveniji za izjemno gostoljubje, ki ste ga izkazali Dallas Mavericks,« je na včerajšnji novinarski konferenco začel lastnik Cuban. »Danes je velik dan. Slutili smo, da je Luka dober, a nismo si predstavljali, da je tako dober,« je priznal eden najbolj znanih ameriških poslovnežev, ki je na svečani dogodek v Slovenijo prišel z novim trenerjem, klubskima legendamain, Dončićevima agentomain...A vse je bilo v znamenju Dončića, ki pri 22 letih še naprej podira rekord za rekordom. Zdaj tudi po višini plače, potem ko je julija in avgusta v Tokiu z reprezentanco spisal zgodovino in osvojil četrto mesto. Tiha želja, ki je Ljubljančan niti ne skriva, je, da bi se v naslednjih letih z Dallasom vmešal v boj za šampionski prstan.»To je res poseben trenutek. Seveda hvala Dallasu, še vedno ne vem, kaj bi rekel. Sanjal sem le o tem, da bi igral v NBA, zdaj podaljšujem pogodbo za pet let,« je slovenske in številne (latinsko)ameriške medije, ki so dogajanje spremljali prek videopovezave, nagovoril Dončić. »Nikoli nisem dvomil, od začetka sem želel podpisati. Zahvala gre številnim ljudem,« je nadaljeval in razkril, da je Cubanu tako želeni avtogram podelil v torek zjutraj v hotelu.»Nikoli nisem pričakoval tega, znesek je res velik, nič pa še nisem razmišljal o tem, kaj bi si kupil in česa ne,« je bil poln vtisov Dončić, ki je večkrat poudaril, da si v klubu želi podobno kemijo kot v reprezentanci. Njegov dolgoletni agent Duffy je dejal, da je to šele začetek kariere, ki ga bo popeljala do hrama slavnih. »Upam, da bo sledilo veliko naslovov,« si je zaželel Duffy.Ta naloga bo v največji meri na plečih trenerja Kidda, ki je sredi prevetritve strokovnega štaba dobil priložnost namesto trenerja zadnjega (in edinega) šampionskega moštva v zgodovini Dallasa. Kidd je bil takrat organizator igre. »Je poseben igralec. Jaz kot trener ga bom poskušal le usmerjati. Predstavljal bom dodaten par oči in ušes in poskušal narediti igro čim bolj enostavno. Njegova domišljija je neverjetna in res imam srečo, da lahko delam z njim,« je dejal Kidd.Cuban je po koncu uradnega dela novinarske konference dejal, da se namerava udeležiti večerne zabave, ki jo je za prijatelje pripravil ljubljanski zvezdnik. Njegov šef ga je sicer opozoril, da ko sam naroča pijačo (navdušen je nad slovenskim vinom), to počne v zabojih.