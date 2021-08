Prodala kolajno, da bi pomagala dojenčku

Težka zgodba športnice

Poljska atletinjaki je na nedavno končanih olimpijskih igrah osvojila drugo mesto v metu kopja, je srebrno odličje ponudila na dražbi. Ves izkupiček z dražbe je namenila osemmesečnemu, ki denar potrebuje za operacijo srca v Stanfordu v ZDA, poroča ESPN.Odličje je na dražbi doseglo ceno 125.000 ameriških dolarjev, ki jih je Andrejczykova v celoti namenila pomoči poljskemu malčku. Andrejczykova je na svojem profilu na facebooku pred tednom dni zapisala, da je naključno naletela na zbiranje sredstev za fantka in se odločila pomagati.Ta teden je Maria potrdila, da je veriga supermarketov Žabka zmagala na dražbi s 125.000 dolarji, z zbranim denarjem pa bodo malčku lahko omogočili potrebno srčno operacijo. In ne le to, Žabka je tudi napovedala, da bo Andrejczykovi vrnila težko prisluženo odličje.Andrejczykova, ki je na igrah 2016 v Rio de Janeiru za dva centimetra zgrešila bron, je imela leta 2017 težko poškodbo rame, leta 2018 pa je zbolela za rakom. Po zdravljenju je okrevala in v Tokiu prišla do svojega prvega olimpijskega odličja.