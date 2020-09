Priznani nevrolog razkriva zdravstveno stanje Michaela Schumacherja

Prvič po letu 2013, ko se je med smučanjem v francoskih Alpah ponesrečil nekoč najboljši dirkač v formuli 1 Michael Schumacher, se je v javnosti pojavilo več o njegovem zdravstvenem stanju. Na to temo je za francoski TMC spregovoril priznani nevrolog Erich Riederer. Pojasnil je, da je zdaj 51-letni Michael buden, diha, njegovo srce pa normalno deluje: »Verjetno lahko tudi sede, s pomočjo drugih naredi kakšen korak, kaj več od tega pa ne.«



Tiste, ki še vedno upajo na popolno okrevanje zvezdnika, ki je lastnik številnih rekordov (vse bolj mu jih sicer ogroža Lewis Hamilton), je žal na koncu razočaral. Po njegovem mnenju je takšno stanje lahko končno: »Mislim, da je to največ, kar bo lahko storil. Poškodbe, ki so nastale, so trajne narave, zdravljenja, ki bi to popravilo, pa ni. Michael je v svojevrstnem vegetativnem stanju, kar pomeni, da je buden, vendar ne odgovarja.«