Prizemljeni šampion

Anglež Simon Patterson spada med izbrano elito novinarskih peres v prvenstvu razreda motoGP, ki ima dostop celo do najbolj zakulisnih zgodb v tem športu. Profesionalno kariero je preživel v svetu dvokolesnega novinarstva, med drugim je bil krajši čas tudi predstavnik za odnose z javnostmi ekipe Petronas. Mediji po vsem svetu se pogosto sklicujejo prav nanj kot na vir informacij iz sveta razreda motoGP.

Osemkratni svetovni prvakje v dneh pred prvo dirko letošnje sezone razreda motoGP prvič po poškodbi roke leta 2020 prekinil molk. Povedal je, da je bila to v preteklih mesecih trda lekcija glede njegovih fizičnih in mentalnih meja. Priznal je, da je bila (pre)hitra vrnitev na steze po poškodbi napaka.Španec je padel na uvodni dirki sezone 2020. Potem ko je zaradi napake zaostal za vodilnimi, je privil plin in jih poskušal ujeti, a je pri tem preveč obremenil gume: te niso zdržale pritiska, odneslo ga je na pesek ob stezi, ob kotaljenju proti robu pa ga je njegova honda RC213V zadela in mu zlomila desno roko.Že nekaj dni po poškodbi se je s privijačeno titanovo ploščo v ranjeni roki želel ponovno pridružiti dirkaški akciji, a je bil zaradi bolečin na dirki za VN Andaluzije prisiljen odstopiti. Nekaj dni zatem si je roko še dodatno poškodoval. Vse od takrat prvaku zvezde niso bile naklonjene, bojeval se je še z infekcijo, s počasnim celjenjem zloma, preživel je še dve operaciji, posledično pa izpustil celotno lansko sezono.Tik pred novo sezono še ni bil čisto prepričan, kdaj se bo vrnil na dirkaške steze, zagotovo je le to, da bo izpustil vsaj dve prvi dirki, tako da bi se morda pojavil na štartu dirke na Portugalskem 18. aprila. »Ta trenutek res še ne vem, kdaj se bom vrnil,« je priznal, »a sem tako kot vedno optimističen. Vzel si bom čas. Redno treniram, a ne na agresiven način. Ko bo kost zaceljena, se bom posvetil treningu mišic, ki jih potrebujem za vožnjo motocikla.«Marc za situacijo, v kateri se je znašel, ne krivi nikogar. V dobri veri in s polno mero zaupanja je sledil zdravniškim navodilom, pri tem pa se je čutil sposobnega voziti motocikel. »Tako kot takrat, ko osvojimo naslov in govorimo s celotno ekipo, je treba govoriti z njo tudi takrat, ko naredimo kakšno napako. Seveda je končna odločitev moja, a ko v ekipi dobimo pozitivna mnenja zdravniške ekipe, želimo iz tega izkoristiti maksimalne možnosti.«»Naredili smo napako, da sem nastopil že na dirki v Jerezu, a če bi nastopil v Brnu in ne že v Jerezu, ne bi bilo velike razlike, saj se kost še ni zacelila. Vsi skupaj delamo napake.« Marc je s pomočjo družine trdno odločen, da vztraja in da se kmalu vrne na dirkaške steze. Ni še čisto jasno, kdaj naj bi se to zgodilo, saj se je iz lekcije, naj ne prehiteva, precej naučil. Celjenje poškodovane roke dobro napreduje, prav tako rehabilitacija za povrnitev moči, ki je nujna za obvladovanje tristokonjskega motoGP stroja.Sredi marca je imel dodatne preglede, v času do vrnitve na steze bo nadaljeval rehabilitacijo in treninge za pridobitev fizične kondicije: »Moj trenutni cilj je, da se vrnem, kdaj to bo, pa se bomo odločili skupaj z zdravniki – to je proces. Na motoGP stroj bom sedel takrat, ko bom v dobri formi in ko bom čutil, da ga lahko v popolnosti obvladam. Čeprav mi zdravniki že jutri rečejo, da sem sposoben za dirke, sam čutim, da še ni tako. Trenutno si želim le, da bi napredoval iz tedna v teden in da bi se počutil vedno bolje.«