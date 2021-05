Primož obrnil ploščo

Direktor KK Adria Mobil Bogdan Fink je navdušen nad slovenskimi uspehi v svetovni seriji. Foto: Roman Šipić

Dobil je prvi medsebojni obračun s Tadejem Pogačarjem po lanskem Tour de Franceu. Foto: Itzulia Basque Country

Šampionska poteza

Dan po zmagi na dirki po Baskiji je bil Roglič spet na kolesu. Z ekipo je prevozil trasi 5. in 20. etape, dva kronometra letošnje dirke po Franciji. Pri Rogliču ničesar ne prepuščajo naključju.

Jezdecainleto 2021 nadaljujeta v lanskoletnem slogu in tudi letos krojita sam vrh svetovne lestvice. Kolesarski svet gleda v hrbet majhni Sloveniji.»Vedno uživam, ko so naši kolesarji spredaj. Oba pa sta v Baskiji pokazala izjemno borbenost, formo, talent,« ne skriva navdušenja, direktor elitnega slovenskega kolesarskega kluba Adrie Mobila, kjer je Roglič 2012. začel svoj vzpon k zvezdam. »Roglič in Pogačar nizata izjemne rezultate. Takih kolesarjev 100 let nismo imeli. Ko ju ne bo, se bomo zavedli, kaj smo imeli,« navrže Fink, ki je minule dni pozorno spremljal tudi dirko po Baskiji.Dolga je bila slabih 800 kilometrov, začela se je s kronometrom, ki ga je dobil prav Roglič, zelo zahtevna pa je bila tudi zadnja etapa, ki je imela kar sedem vzponov. Roglič je rumeno majico dobil na prvi etapi in jo nosil vse do mesta Hondarribia, kjer je bil cilj četrte etape. Tam je vodstvo prevzel nadarjeni 23-letni Američan»Taktika,« z eno besedo pove bistvo Bogdan Fink. In razloži: »To je bila etapa, ki je sprožila precej polemik. Menim, da se je hotela ekipa Jumbo Visme rešiti vodstva in rumene majice. Ugotovili so, da jih branjenje prvega mesta preveč požre. Ker pa so prvo mesto predali, so s to potezo v igro vrnili svojega kolesarja. Jumbo Visma je imela pred zadnjima dvema etapama svoja kolesarja na 2. in 3. mestu, Roglič je bil drugi, Jonas tretji, ekipa UAE Team Emirates pa je premogla vodilnega McNultyja in petega Pogačarja.«»Na koncu pa je bilo jasno, da se bosta za končno zmago borila Pogačar in Roglič. Drugače ne more biti. Se mi pa zdi, da je UAE Team Emirates malce prepozno reagiral, ko ni bilo povsem jasno, ali bo McNulty v zadnji etapi zdržal ali ne. Ker so čakali, so zamudili trenutek,« Fink spomni na Američanovo krizo na zadnji dan dirke. In na to, da je v tej zahtevni etapi Pogačar ostal sam.»Primož je imel ob sebi tudi Francoza, s katerim sta delala dobre menjave. Je pa Francoz na tej etapi videl priložnost za zmago, zato je sodeloval, prej takih dogovorov ni. V prvi fazi moraš biti sploh tako dober, da prideš v tak položaj, to ni videoigrica, kot si morda predstavljate, da bi bili prej sklenjeni kaki dogovori. Tudi Pogačar se je dobro znašel, odlično je šel, zaostanek je znižal z minute na pol minute. Hkrati pa je Roglič tudi taktično čakal, če bi se Pogačar slučajno vrnil.« Fink je izpostavil še eno Rogličevo vrlino: »V slogu velikih šampionov je zmago na etapi prepustil Francozu. To je v teh časih kar redko videna poteza, saj bi kar vsi zmagovali vse. Zdaj pa je Roglič malce obrnil ploščo!«Prav Fink je Rogliča priporočil Jumbo Vismi. Tudi danes imajo Dolenjci veliko odprtih vrat, svetovna konkurenca pa pozorno spremlja, kaj se dogaja v Sloveniji. »Velika nagrada Adrie Mobil je bila tisti vikend, 27. in 28. marca letos, najmočnejša tekma na evropski kontinentalni ravni. Tujim ekipam je jasno, da se tu izplača dirkati, tekmovati, da nekaj tu je. Vsi mi pa upamo, da bo še kak slovenski kolesar prišel v svetovno serijo. Ni pa treba, da ga takoj primerjamo z Rogličem in Pogačarjem,« sklene Fink.