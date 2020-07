Pretresljivi prizori iz Kranja: tik pred ciljem grdo padli (VIDEO)

Na tradicionalni dirki za veliko nagrado Kranja in memoriala Filipa Majcna je letos nastopilo 30 ekip iz evropskih držav, ki so na zelenem seznamu varnih držav. Med njimi so bile tudi tri ekipe podmladka profesionalnih ekip svetovne turneje, Jumbo Visma, Israel Cycling Academy in NTT. A kot je razvidno iz posnetka, ki nam ga je posredovala poslanka, na koncu ni šlo vse po načrtih. Eden od kolesarjev je padel tik pred ciljem, nato pa je sledilo še nekaj grdih padcev kolesarjev, ki so v ovinek pripeljali za njim.Nizozemeciz razvojne ekipe Jumbo Visma je zmagovalec letošnje izvedbe kolesarske dirke za VN Kranja. Drugi je bil Italijan(Felbermayr), tretji pa Poljak(Voster ATS). Najboljši domači predstavnik je bil na četrtem mestu(Adria Mobil).