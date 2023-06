Pretresljiv dogodek, zaradi katerega so žalovali od Švice do Postojne

Ko se je karavana 29. dirke po Sloveniji podala na 3. etapo iz Grosuplja, se je obetal prelep kolesarski dan, ki ga je kmalu za tem zaznamovala smrt Gina Mäderja zaradi posledic padca na dirki po Švici. Grenak priokus je pustil tudi zaključek v Postojni, kjer je zmagal, a ni proslavljal Ide Schelling (Bora Hansgrohe). Luka Mezgec (Jayco Alula), ki je osvojil drugo mesto, je na poti do cilja izgubil svojega kapetana in nosilca zelene majice Dylana Groenewegna.

Novica o tragični Mäderjevi smrti je v kolesarski svet zarezala nekaj po poldnevu, med zadnjimi, ki so izvedeli zanjo, pa so bili kolesarji na dirki po Sloveniji. Njihovi športni direktorji jim je med etapo niso razkrili, saj bi čustveni pretres lahko pripeljal do še kakšne nesreče. Tako so tekmovalci ostali osredotočeni na svoje delo, ki je peljalo proti tretji zaporedni Groenewegnovi zmagi.

Vsaj do krožišča 700 m pred ciljem, kjer je bila pravilna smer v levo, a je polovica glavnine zapeljala v desno in ostala brez boja za etapno zmago, pri sunkovitem zaviranju in popravljanju smeri je nekaj kolesarjev tudi padlo. Mezgec je šel v pravo smer, Groenewegen je bil med izgubljenimi, tako da se je moral Slovenec podati v boj za etapno zmago.

»Ne vem, kaj je bilo z organizacijo, pol skupine je zgrešilo smer. V zaključku sem bil preveč spredaj, hitrost se je zmanjšala 300 metrov do cilja, pripravil sem si prostor, da bi začel sprint, vendar je Schelling mimo prišel z dvojno hitrostjo in nisem mogel več pravočasno pospešiti,« je Mezgec orisal zaključek, v katerem ga je za nekaj centimetrov ugnal 25-letni Nizozemec.

Ob uspešnem razpletu so se mu usta raztegnila v nasmeh, kmalu za tem so njegove oči zalile solze. Preden je moral stopiti pred kamero, so mu povedali za tragedijo v Švici. »Danes sem izgubil prijatelja,« je na kratko povedal Schelling.

Podobno poklapan je bil Groenewegen, ki je kljub zamudi v cilju obdržal zeleno majico vodilnega. Sodniki napake niso pripisali kolesarjem, tako da so prejeli čas zmagovalca. »Najprej sem bil jezen, saj je moja ekipa vložila ogromno dela v to, da sem bil v ospredju. Nato pa sem izvedel za Ginovo smrt, ker je vsemu skupaj dalo povsem drugačni zorni kot. Jaz sem izgubil le kolesarsko dirko, ki je navsezadnje samo igra. Jezo je zamenjala žalost in sočutje z Mäderjevo družino,« je dejal Nizozemec, ki se bo danes zagotovo poslovil od vrha v skupni razvrstitvi.

Na vrsti je Novak

Na sporedu je kraljevska etapa, od ljubljanskega Kongresnega trga do Kobarida. Vmes pa vzponi na Katarino, Kladje in za veliki finale dvakrat na Kolovrat, ki kolesarjem ne da dihati. Klanec je skorajda vseskozi enakomerno strm, z 10,3 km in 9,5-odstotnim povprečnim naklonom pa je po številkah enakovreden slovitemu dolomitskemu prelazu Giau, s katerim je imel na letošnjem Giru opravka tudi Primož Roglič.

Tokrat bo prvi slovenski adut Domen Novak (UAE). »Kolovrat mi ustreza precej bolj kot kratki in strmi klanci, s katerimi smo imeli opravka doslej. Noge so dobre in z Ulissijem se bova borila za zmago, dobro je, da lahko igramo na dve karti,« je Novak povedal pred odločilno bitko.