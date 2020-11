Prešuštnik Giggs napadel in poškodoval dekle, odstopil kot selektor

Selektor velške nogometne reprezentance in velikan Manchester Uniteda Ryan Giggs (29. novembra bo dopolnil 47 let) je bil aretiran. Časnik The Sun piše, da je policija v nedeljo pozno zvečer posredovala na domu Giggsa zaradi prijave kršenja javnega reda in miru. Policija ga je zaslišala zaradi suma povzročitve telesnih poškodb ter ga vklenila in odpeljala na postajo.



V The Sunu so citirali izjavo policije v Manchestru: »Policijo so poklicali v nedeljo ob 22.05 zaradi poročil o kršenju javnega reda in miru. Ženska v tridesetih letih je utrpela manjše poškodbe, vendar ni potrebovala zdravniške oskrbe. 46-letnika smo aretirali zaradi suma napada nanjo.« Znan prešuštnik Žrtev je najverjetneje Giggsova njegova partnerica Kate Greville, s katero sta skupaj od leta 2017, a sta se vmes že nekajkrat razšla.



Giggs je sicer znan prešuštnik, pred leti so mediji razkrili, da je svojo tedanjo ženo Stacey kar osem let varal z ženo svoje brata Natasho Giggs. Ta je njuno razmere razkrila, potem ko je ugotovila, da ni bila edina ljubica – ko se je razvedelo, da je imel skrito razmerje z manekenko Imogen Thomas. Začasno brez selektorja Iz velške nogometne zveze (FAW) so popoldne vendarle sporočili, da so se z Giggsom sporazumno dogovorili, da v tem novembrskem ciklu na naslednjih treh preizkušnjah ne bo vodil izbrane vrste. Začasno jo bo vodil Robert Page, Giggsov pomočnik.



FAW je že pred tem odpovedal današnjo novinarsko konferenco, na kateri bi moral Giggs objaviti ekipo za prijateljsko tekmo z ZDA ter tekmi lige narodov proti Irski in Finski. Imena reprezentantov bodo sporočili v četrtek, 5. novembra. Giggs je postal selektor reprezentance januarja 2018 po blesteči igralski karieri, v kateri je z Unitedom osvojil 13 naslovov angleškega prvaka, dve ligi prvakov, štiri angleške pokale in tri ligaške pokale. Za velško izbrano vrsto je zbral 64 nastopov.