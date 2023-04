Preporod rekreativnega kolesarstva: eni gonijo na žgance, drugi na štrom

Pandemija koronavirusne bolezni gre počasi v pozabo, a posledice so na mnogih področjih še vidne. In bodo še. Eno izmed njih je kolesarjenje. Tisto, rekreativno. To je namreč v času epidemije drastično naraslo. Čeprav so ob tem naraščale tudi cene. Po drugi strani so bile velike težave tako z dobavo koles kakor tudi rezervnih delov. Dejan Poženel iz A2U bikes sicer pravi, da se zdaj dobava koles in materialov počasi normalizira, drugo pa so cene.

Rednega servisa kolesa ne smemo zanemariti. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

»Upam si napovedati, da vsaj v kratkem kakšnih sprememb ne bo. Po koroni je usekala še kriza zaradi vojne v Ukrajini. In prav surovine, predvsem aluminij, ki je za kolesa eden ključnih, so se močno podražile. Prav tako transport in energija na sploh. Vse to pa seveda vpliva na končno ceno.«

Razcvet je narekoval širitev

»Za nas kot kolesarsko trgovino in predvsem kolesarje po duši je omenjeno obdobje res prelomno. Priznam, v pozitivnem smislu. Velika večina ljudi je v času korone ugotovila, da se da prosti čas zelo koristno izkoristiti. Po cestah je bilo videti precej več rekreativnih kolesarjev. Druženja, skupinske vadbe so bile prepovedane, to pa je bila zelo dobra alternativa,« ocenjuje sogovornik in pravi, da jih je tudi to gnalo, da so ravno te dni trgovino na Viču nadomestili s skoraj štirikrat večjo na Rudniku, saj so zahteve in želje kupcev vse večje. Kolesarjenje je po novem ponekod postalo družinski dogodek in kot prodajalci morajo temu slediti, ponuditi prav vse na enem mestu.

Največji skok pa je nastal pri e-kolesih. Če smo že pred leti zasledili, da so, denimo, pri severnih sosedih v celotnem deležu prodali okoli 50-odstotkov e-biciklov, pa se je ta podatek zdel naravnost šokanten, je ta trend tudi zdaj pri nas močno v porastu. »E-kolesa doživljajo res velik razcvet. Nekako na splošno lahko rečem, da z zamikom vedno capljamo za Italijani, Avstrijci. Oni so že dolgo nazaj e-kolesa močno povezali s turizmom. Zdaj se jim naglo približujemo. Kar je seveda dobro. Pa ne samo zaradi nas, predvsem za širšo populacijo. Prihaja ozaveščanje, da električno kolo ni za lenuhe, zmotno je mišljenje, da je to e-skiro ali e-skuter. Vsako e-kolo, ki ga mi prodajamo, je treba poganjati. Motor je samo pomoč, brez vrtenja pedalov ne bo šlo. To je kolo za uživancijo, hkrati pa seveda veliko narediš zase,« izpostavlja Poženel.

Ker so kolesa vse bolj sofisticirana, je pomembno tudi vzdrževanje.

Pri polnovzmetenih kolesih, tako imenovanih downhill, razvoj ne gre več tako naglo v zmogljivost baterije in motorja, ampak predvsem je poudarek na teži kolesa. »Proizvajalci iščejo načine, kako to težo zmanjšati, saj se domet zelo skrajša, če sta že kolo in kolesar težka. Tu je še precej manevrskega prostora po moji oceni, a moram izpostaviti, da so že zdajšnje baterije in motorji sposobni res premagovanja velikih razdalj in višinskih metrov.«

E-mobilnost je prihodnost

Ocenjuje, da bo šel trend pri kolesarstvu zelo v e-mobilnost, pa tudi da se vse več kolesark in kolesarjev usmerja zunaj asfaltiranih prometnic. Ob tem omeni t. i. gravel kolesa, ki so tudi vse bolj priljubljena. »Cesta je postala stres. Vsi smo se začeli umikati v naravo, mir. Gravel kolesa so recimo, kot pravimo Slovenci, za tiste, ki želijo goniti na žgance, res dobrodošla.«

Dejan Poženel izpostavlja, da je treba kupcem temeljito in strokovno svetovati, katero naj kupijo.

Ker so kolesa vse bolj sofisticirana, je pomembno tudi vzdrževanje, saj to omogoča daljši »rok trajanja«, predvsem pa, kot izpostavi Poženel, je ključna varnost. »Nihče si ne želi, da v avtu nehajo delati zavore, enako je pri kolesih. Zato je servis pomemben.«

Pasti, ki jih sogovornik vidi, je poplava cenenih izdelkov. »Tudi tu velja, da poceni stvar kupiš dvakrat. Vendar, moramo biti pošteni, cena ni vedno ključna, lahko je tudi poceni izdelek dober. Problem po večini nastane, ko se nekaj pokvari. Pri neznanih znamkah je dobava rezervnih delov zelo vprašljiva, praktično na to lahko pozabiš. Ampak to ni težava samo pri kolesih, tudi s kosilnicami, denimo, je enako. Zato pred nakupom predvsem električnih koles svetujem, da se kupci dobro pozanimajo. Kolo je treba začutiti. Dva bosta lahko isto kolo začutila precej drugače: enemu bo geometrija odgovarjala, drugemu ne. Zato sem zagovornik tega, da moramo mi, ki smo strokovnjaki s tega področja, kupcu karseda dobro svetovati. Potem bomo vsi zadovoljni,« sklene Dejan Poženel.