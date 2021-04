Preminula hčerkica nekdanjega nogometaša, izgubila je bitko z levkemijo

Umrla je osemmesečna deklica, hči nekdanjega nogometaša. Deklica je trpela za akutno mieloično levkemijo. Ashley in njegovo deklesta svoje sledilce na družbenih omrežjih redno obveščala glede zdravja svoje hčerke. Pred kratkim pa je angleški nogometaš, ki je igral tudi za drugoligaša Coventry City, razkril, da njene bolezni ni več mogoče zdraviti v bolnišnici, da so jo odpeljali domov ter da so z njo preživeli zadnje dni. Danes je sporočil, da je Azaylia izgubila bitko z levkemijo.»Počivaj v raju, princeska. Vedno te bom držal v srcu, dokler te spet ne bom mogel držati v nebesih,« je Ashley zapisala ob fotografiji s hčerko. Njegovi sledilci so v komentarje zapisali sporočila podpore. Tudi Safiyya se je v javnosti poslovila od nesrečne deklice. »Ti si moj angel, moj srčni utrip, moja duša. Počivaj v miru, moj dragi otrok. Vedno boš z mano kot odtis dlani na mojem srcu,« je zapisala.