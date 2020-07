Prav nič ni smrkljica, je zelo zrela najstnica

Black Lives Matter (Temnopolta življenja štejejo). Tudi v športu. Za teniški bi lahko rekli, da temnopolti niso imeli toliko priložnosti za dokazovanje, kakor bi si s svojimi zmožnostmi to sicer zaslužili. Velikan Arthur Ashe je edini teniški igralec temne polti, ki je v posamični konkurenci zmagal na turnirjih za veliki slam v Wimbledonu, odprtem prvenstvu ZDA in tistem Avstralije. Bil je prvi temnopolti tenisač, ki je v pokalu Davis zaigral za reprezentanco ZDA. Leta 1993 je bil Ashe posmrtno odlikovan s predsedniško medaljo svobode, to čast mu je namenil Bill Clinton. Ime odlikovanja pove vse, kako so se temnopolti morali prebijati skozi trnje v teniškem športu, ki je zaradi tradicije in konservativne narave resnično videti kot panoga le za belopolte. Sestri Williams sta bili drugi ameriški in svetovni mejnik temnopoltega prodora v tenisu, 16-letna Coco Gauff je danes tista, ki je že pisala in bo še vidno zaznamovala dogajanje v omenjenem športu v naslednjih letih. Zdaj je še na 52. mestu svetovne lestvice, a tekmovalni pogled glede ambicioznosti in rane mladosti lahko meri le na višje, posebno zdaj, ko sta sestri Williams resnično že na koncu svojih športnih poti. Serena ima že 38 pomladi, Venus dve več. "Serena in Venus sta bili vedno moji vzornici. Sta tudi razlog, da sem v roke vzela prav teniški lopar," pravi najstnica Gauffova, ki je lani v prvem krogu Wimbledona ugnala Venus Williams, petkratno zmagovalko na sveti angleški teniški travi. Slednjo je izločila tudi letos v uvodnem krogu Australian Opna, v tretjem pa še branilko naslova, temnopolto Japonko Naomi Osaka. Je pa v Wimbledonu tudi rešila dve zaključni točki v dvoboju s Polono Hercog in se prebila v osmino finala turnirja v All England Clubu. Za prebitje med osem najboljših je bila boljša poznejša zmagovalka Romunka Simona Halep. Brata zanima le denar Coco za svoja leta razmišlja zelo zrelo, tudi pri vprašanju enakosti glede barve kože. Mnogi jo zaradi trdnih stališč, zgovornosti in racionalnega razmišljanja kljub letom, ko bi jo lahko imeli še za smrkljo, zelo spoštujejo.



Teniška pot Cori, kakor je njeno pravo ime, tudi pri družinskem vložku očeta Coreyja in mame Candi ter tveganju, je podobna tisti družine Williams. Oče je pustil službo v zdravstvu in postal hčerkin trener, mati je doma nadzirala šolanje nove čudežne teniške deklice, ki je oktobra v Linzu v posamični konkurenci osvojila svoj prvi turnir WTA. "No, vedno, ko grem na kakšen turnir, brata vprašam, kaj bi rada, da jima prinesem. Preden sem odpotovala na odprto prvenstvo Avstralije, mi je mlajši brat Cameron navrgel, da bi si želel ogrlico iz zob morskega psa, starejši Cody pa, da si želi odstotek, no, morebiti je bilo celo deset odstotkov, od denarne nagrade. Barantati bi začel pri 50 odstotkih, nato se spustil do deset. Zanima ga le denar, to ni prav nič dobro! A do zdaj se z njim še ni okoristil," se spominja Coco Gauff. Avstralska uvrstitev v četrti krog, tam je izgubila s poznejšo zmagovalko, Sofio Kenin iz ZDA, bi v desetodstotnem deležu pomenila 30.000 tamkajšnjih dolarjev (skoraj 19.000 evrov). Najstničino zrelost dokazuje tudi dejstvo, da je med znanimi osebnosti še posebno želela spoznati ženo nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame Michelle. "Je resnično velik navdih za vse, ne le zaradi tega, ker je bila prva dama ZDA. Še vedno denimo širi meje za temnopolte ženske. Ne glede na to, kakšno je tvoje izhodišče, moraš izraziti svoje stališče, da te ljudje slišijo." Coco ga je denimo pred tedni na zborovanju gibanja Black Lives Matter v rodnem mestu Delray Beach na Floridi. "Moramo ukrepati, žalostno je, da protestiram zaradi iste stvari, zaradi katere je že moja babica pred petdesetimi leti," je navrgla, objavila pa tudi video o ubojih Afroameričanov s pripisom: "Sam naslednja?" Njen nekdanji mentor, trener Serene Williams Patrick Mouratoglou, pravi: "Pri štirinajstih letih je bila bolj zrela, kot je denimo marsikatera teniška igralka pri 25. Neverjetna je, njena notranja moč je zares izjemna," je ocenil. Coco Gauff mnogi teniški strokovnjaki v prihodnosti tudi vidijo kot najboljšo in najuspešnejšo teniško igralko vseh časov.