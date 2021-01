Pozor, to letos velja v času Zlate lisice

Čeprav vsako leto toplo vabijo obiskovalce, da si v živo ogledajo tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju, je letos žal ravno obratno. Prireditelji Zlate lisice morajo letos zaradi pandemije koronavirusa prireditev izpeljati brez gledalcev.



Dve veleslalomski tekmi za dekleta bosta tudi letos namesto v Mariboru potekali v Kranjski Gori. S Policijske uprave Kranj pa so že opozorili, da bo program zaprt za javnost in da dostopa za obiskovalce ne bo. »Policija bo že v petek in potem preko celotnega vikenda izvajala poostreno kontrolo nad upravičenostjo gibanja ljudi ter spoštovanje odlokov in prometnih pravil,« so sporočili s policije in pozvali k upoštevanju pravil in odgovornemu ravnanju.

