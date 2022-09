Potrebujemo več težkih tekem

Slovenski odbojkarji se na svetovnem prvenstvu niso ožlahtnili s sijočo kovino, po izgubljenem polfinalu v Katovicah proti Italiji so morali kloniti tudi proti Braziliji v boju za tretje mesto. Zlato so si v velikem finalu z zmago nad Poljsko s 3:1 priigrali Italijani. V slovenskem taboru je bilo prisotno razočaranje, ker ni bilo odličja, a tudi ponos zaradi vrhunske uvrstitve. Svoje mnenje je imel tudi kapetan Tine Urnaut.

Kako bi ocenili, seveda tudi z osvojenim četrtim mestom, pa tudi v širši perspektivi, konec tedna v finalnem delu v Katovicah?

»Ne glede na to, kar si javnost želi in misli, sami vemo, kaj smo si želeli. Za to tudi delamo, da bomo naredili še ta preskok v kakovosti, bomo morali še delati, in to je to. Zagotovo pa nismo zaradi mnenja javnosti ali pritiskov v javnosti odigrali kaj slabše ali kaj bolje. Naša kakovost v tem trenutku je pač dopustila to, kar je.«

Polfinale in obračun za bronasto odličje ste morali odigrati v manj kot 24 urah. Kako gledate na to?

»Že tolikokrat je bilo povedano to eno in isto, namreč v čem je težava. Zelo lepo je bil narejen in odpeljan koledar svetovnega prvenstva do tega finalnega dela v Katovicah, najbolj pomembne tekme s polfinaloma in srečanji za 1. in 3. mesto pa so bile na sporedu en dan za drugim. Tega ni v nobenem drugem športu. Takšna časovnica se zdi malce nesmiselna. Kar zadeva celotno prvenstvo, pa sem že v Stožicah dejal, da mi je žal, ker svetovnega prvenstva nismo mogli dokončati tam. S takšnimi navijači in s takšno podporo bi lahko bilo kaj drugače, a tako pač je. Italijani in Brazilci so imeli v teh dveh dneh v Katovicah kakovost na višji ravni od nas. Moramo delati na tem, da še dvignemo kakovost naše odbojke.«

Bi si želeli, da bi pred svetovnim prvenstvom odigrali kakšno težko pripravljalno tekmo več, bile so sicer skupno tri proti Egiptu, Turčiji in Iranu?

»Seveda bi bila takšna tekma dobrodošla. Takšne so namreč tiste, ki jih potrebujemo, namreč da nas nekdo spravi v težave, na takšnih tekmah se največ naučiš. Žal se nam zgodi to, da jih igramo res samo v najbolj pomembnih trenutkih, nimamo veliko priložnosti. Tudi lanska liga narodov je bila super zadeva, a med tekmovanjem so se pri reprezentancah malce menjale postave. Imeli smo dve močni tekmi, proti Rusom in Američanom, težke tekme, ki jih potrebujemo, da dvignemo kakovostno raven, so nato prišle v polfinalu in v boju za tretje mesto. Enako se je dogodilo letos, odlično smo odigrali svetovno prvenstvo, tu v Katovicah pa se je videla tista razlika, ko imajo tekmeci toliko več težkih tekem in neko kakovost na lastni strani, ki nam manjka. To razliko moramo zmanjšati.«