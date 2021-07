Postelje olimpijcev, 2. del: poglejte, na čem spijo športniki (VIDEO)

@lewis_clareburt @aligalyer did sleep last night because her bed was in 3 different parts

Zgodba iz olimpijske vasi, kjer te dni bivajo športniki z vseh koncev sveta, dobiva nadaljevanje. Potem ko je irski telovadec razkril, da so njihove postelje izdelane iz kartona in tako onemogočajo vroče posteljne užitke, so nadaljevanje te sage posneli novozelandski športniki in razkrili, kakšne so njihove vzmetnice.Na tiktoku je plavalecobjavil video, kjer so pokazali, da so njihova ležišča pravzaprav sestavljena iz treh kosov plastike. Ta je na otip sicer precej mehka, a so plavalci podvomili, da jim bo omogočala dovolj kakovosten spanec za najpomembnejšo tekmo sezone ali celo kariere.