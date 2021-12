Posnetek Tine Maze, ob katerem se boste naježili (VIDEO)

Na uradnem twitter profilu olimpijskih iger so te dni objavili posnetek Tine Maze, ki je pred leti krojila sam vrh alpskega smučanja. Pospremili so ga z besedami Če ti prvič ne uspe ...

Posnetek prikazuje, kako se je vzornica mnogih Tina Maze leta 2002 udeležila zimskih olimpijskih iger v Salt Lake Cityu, kjer je bila njena najboljša uvrstitev 12. mesto. Štiri leta kasneje je ponovno poskusila v Torinu, kjer je ponovila najboljšo uvrstitev iz prejšnjih olimpijskih iger. Pa so leta 2010 prišle olimpijske igre v Vancouvru. Tina je tam navdušila in se v domovino vrnila s srebrno medaljo. A to niso bile njene zadnje olimpijske igre. Leta 2014 je prišel na vrsto Sochi, od koder se je Mazejeva vrnila z zlato medaljo okoli vratu. Pa ne samo eno, ampak kar dvema!

Sporočilo IOC je jasno: vztrajajte in nikoli ne nehajte verjeti. Bodite Tina Maze!