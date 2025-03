Popoln kaos na NBA tekmi: udarci na vse strani, kar sedem izključenih (VIDEO)

Košarkarji Detroit Pistons so v ligi NBA izgubili v gosteh pri Minnesota Timberwolves 104:123, a tekmo so zaznamovali siloviti prepiri na parketu, zaradi katerih je bilo izključenih pet igralcev in dva trenerja - vključno z glavnim trenerjem Detroita J. B. Bickerstaffom.

FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

V nekaj sekundah velika gruča s prerivanjem

Pri 39:29 za goste so se v drugi četrtini udarili igralci obeh ekip. V nekaj sekundah je nastala velika gruča s prerivanjem tik pred navijači v prvi vrsti.

V tesni zahodni konferenci je zmaga za volkove pomembna na poti do želene uvrstitve v končnico, a ni bila dovolj. Bila je premalo za šesto mesto, saj so Golden State Warriors v Teksasu premagali San Antonio Spurs s 148:106 in zadržali položaj. Toda ker so Clippers klonili proti Cleveland Cavaliers s 122:127, so jih volkovi na lestvici prehiteli.