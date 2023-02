Ponesrečila se je mama Ilke Štuhec

V Franciji se je poškodovala Darja Črnko, glavna trenerka in mama slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec, je danes poročal Val 202 RTV Slovenije. Pri padcu si je zlomila nogo in so jo s helikopterjem odpeljali na operacijo v Bourg-Saint-Maurice.

Ilka Štuhec bo nastopila na sobotnem smuku v Meribelu, na katerem bo ena izmed glavnih favoritinj za najvišja mesta.

Štuhec je na svetovnih prvenstvih doslej osvojila dve zlati kolajni. Naslova svetovne prvakinje v smuku je osvojila leta 2017 na SP v St. Moritzu in nato na naslednjem svetovnem prvenstvu leta 2019 v Areju.