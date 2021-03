Poljaki objavili posnetke Primoža Peterke: Moj bog, kaj si je naredil?! (FOTO)

Na fotografiji ga je težko prepoznati

Primož Peterka v studiu RTV Slovenija. FOTO: posnetek zaslona Rtv Slovenija

najbrž ni treba posebej predstavljati. Gre za dvakratnega dobitnika svetovnega pokala v smučarskih skokih, prvi kristalni globus je osvojil, ko je imel komaj 18 let v sezoni 1996/97. Leta 2002 je na olimpijskih igrah z ekipo osvojil bronasto odličje.Kljub uspehom pa ni povsem izkoristil svojega potenciala. »Športno kariero Primoža Peterke so zaznamovali vzponi in padci. Razlog je bil po navadi enak – alkohol,« pravijo pri poljskem TVP Sportu.V soboto je bilgost na RTV Slovenija 2. Novinarka portala skijumping.pl je fotografije iz studia objavila na spletnih omrežjih. Poleg Slovencev so zgroženi tudi poljski ljubitelji smučarskih skokov.Pod objavo se je pojavilo veliko komentarjev: »Če ne bi bilo opisa, ne bi nikoli uganil, da je to on«, »Moj bog, kaj si je naredil?! Zdaj sem stara, a se ga še vedno spominjam z vrha letalnice, vendar česa takega ne bi nikoli pričakovala«, »No, zadnja leta so bili njegovi problemi z alkoholizmom v ospredju ... Tu lahko vidite, kako močan je« ...Kaj se je zgodilo, ne bomo razglabljali, presodite sami ...