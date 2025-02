Policija v BiH ustavila navijače Olimpije: poglejte, kaj so jim zasegli

Nogometaše Olimpije danes čaka prva tekma "play-offa" za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige v Banjaluki. Ljubljančani se bodo ob 21. uri v gosteh pomerili z Borcem. Bosanska policija pa je danes na samem vhodu v Banjaluko ustavila navijaško skupino Olimpije Green Dragons ter ji odvzela lesene palice, poroča portal Srpskainfo.

Policija je dobila obvestilo, da so na zahodnem tranzitu opazili navijače iz Slovenije, čemur je sledila hitra reakcija. Kot še piše Srpskainfo, so huligani iz Ljubljane do palic prišli po prehodu meje.

Navijači iz Ljubljane so sicer napovedali velik pohod proti Banjaluki, kjer se bo Olimpija z Borcem pomerila ob 21. uri. Na pot naj bi se podalo več kot 1000 privržencev Olimpije, kar naj bi bil njihov največji evropski obisk v zadnjih letih.