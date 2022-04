Policija uvedla preiskavo proti Ronaldu, ker je po tekmi udaril dečka

Nogometaš Manchester Uniteda Cristiano Ronaldo se je znašel v policijski preiskavi zaradi incidenta na sobotni ligaški tekmi z Evertonom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Portugalski zvezdnik je po porazu svoje ekipe ob odhodu z igrišča izbil iz rok telefon mlademu navijaču Evertona.

Lokalna policija je danes sporočila, da preiskuje domnevni incident, ki naj bi se zgodil po tekmi med Evertonom in Unitedom, kjer je prvi slavil z 1 : 0. Policija je napovedala, da bo zaslišala vpletene in pozvala Everton, naj ji preda posnetke varnostnih kamer.

Očividci so povedali, da je razočarani Ronaldo ob odhodu z igrišča zamahnil z roko in pri tem izbil iz rok telefon mlademu navijaču, ko je ta snemal nogometaše.

Portugalec se je pozneje sicer na družbenih omrežjih že opravičil zaradi takšnega obnašanja.

»Ni se lahko soočiti s čustvi po takšnih težkih trenutkih. Kljub temu bi moral biti spoštljiv in potrpežljiv ter biti zgled mladim, ki imajo tako radi to igro,« je sporočil Ronaldo. Navijaču se je opravičil in ga obenem v znak »športnega obnašanja in fair playa« povabil na tekmo svoje ekipe na stadion Old Trafford.