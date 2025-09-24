Pokojni Nikola Pilić je bil eden ključnih ljudi na začetku kariere Novaka Đokovića (FOTO)

Na Reki je v starosti 87 let umrl teniški strokovnjak Nikola Pilić, legenda hrvaškega in svetovnega tenisa, trener hrvaške reprezentance v Davisovem pokalu, ki je leta 2005 osvojila naslov prvaka. Poseben je bil tudi zato, ker je do naslova popeljal tri različne države. Poleg Hrvaške je trikrat na vrh popeljal Zahodno Nemčijo in enkrat Srbijo.

Kot so zapisali pri HRT, je Pilić spremenil svetovni tenis. Postavil je tudi temelje Združenja ATP, krovne svetovne teniške organizacije. Sprožil je spremembe, ki so vodile k profesionalizaciji tega športa.

Kot trener je Pilić vodil številne odlične teniške igralce, bil je tudi eden ključnih ljudi na začetku velike kariere srbskega rekorderja Novaka Đokovića.