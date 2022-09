Pokal je izročil Luka Dončić (FOTO)

Vroče je bilo na ljubljanskem Rudniku, natančneje pred Supernovo, ki je skupaj z Veselo košarko Jaka Blažič in Champ centrom športa organizirala turnir trojk (3x3). Zunaj, pred navijači, večinoma starši, pa tudi marsikateri mimoidoči se je ustavil in si ogledal mlade košarkarje od prvega do vključno petega razreda, ki so se na betonu borili kot levi.

Luka za zmeraj, no, vsaj dokler bo žoga. FOTO: U. S.

Štiri dni je trajal turnir, otroci, ki jih niso ugnali niti vročina, dežne kaplje niti veter, so igrali v dveh kategorijah, v mlajši se je pomerilo 21 otrok, v starejši pa smo si ogledali devet ekip, ki so se potegovale za naslov prvaka. Mirne duše lahko zapišemo, da se za prihodnost slovenske košarke ni bati: mladi košarkarji so se borili do konca, do zadnjega sodnikovega žvižga. Slavili so Besni česni, na drugem mestu je bila Vrhnika, tretji so bili Tigri, potem pa so se zvrstili Vesela košarka Jaka Blažič, Ilirija, Levi, Počeni ventilčki, Kočevje in Šampioni.

Tigri so se borili kot tigri in osvojili tretje mesto. FOTO: MILOVAN BELIĆ

Da je bilo vse bolj veselo, je z glasbo in komentarji poskrbel Trkaj, vrhunec pa je dogajanje doseglo malo po 16. uri, ko je med morebiti tudi bodoče profesionalce stopil Luka Dončić, ki je najprej podelil pokal za prvo mesto in se z zmagovalci fotografiral, potlej pa je sledilo nekaj minut za podpise. Na superge, majice in žoge je pisal Luka in potem odšel, njegovi mladi oboževalci pa so s širokimi nasmehi zrli za njim in potem še nekajkrat vrgli na koš. Ker je košarka pač zakon!