Pojma ni imel, da je Dragić iz Slovenije

Po porazu Dallasaje edini Slovenec, ki še ima možnost osvojiti naslov prvaka NBA, ki je na prvi tekmi drugega kroga končnice imel vidno vlogo pri zmagi svojega Miamija nad Milwaukeejem. Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance si že dolga leta kruh služi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, a kljub temu marsikdo ne ve, iz katere države prihaja. Med njimi je tudi legendarni košarkarje po omenjeni tekmi skupaj z drugimi komentatorji priljubljene oddaje Inside the NBA (Znotraj NBA) pohvalil igro Dragića. »Strelec je in eden najboljših igralcev države, iz katere prihaja.« Nato pa ga je sokomentatorvprašal, katera država pa je to. Shaq je priznal, da nima pojma in požel smeh v studiu, voditeljpa je hitro izstrelil, da je to Slovenija. Shaq je sicer pred dnevi v pogovoru z Dončićem celo poskušal govoriti slovensko oz. je za to uporabil aplikacijo na svojem telefonu.