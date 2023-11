Pogovor z Niko Križnar, ki se spogleduje tudi z magično mejo

Teden dni po smučarskih skakalcih bodo sezono svetovnega pokala odprle tudi najboljše skakalke, ki se bodo konec tedna dokazovale v Lillehammerju. V močni slovenski ekipi bo visoko merila tudi Nika Križnar, letošnja skupna zmagovalka velike nagrade.

Kako ocenjujete svojo pripravljenost?

»Če odmislim, da sem v zadnjem mesecu malo zbolela in izpustila teden treningov, so priprave v glavnem minile po načrtih. Zdi se mi, da sem prejšnji teden, ko smo vadili v Planici, naredila velik preboj. Določene preglavice sem imela na skakalnici v Kranju, za katero lahko rečem, da je »domača«, saj ne živim tako daleč stran od nje. Verjetno jih imam tam tudi zaradi lanskega padca, ki me najbrž malo zavira. Zato še ne skačem tako, kot bi si želela. Dokler pa bodo skoki na treningih slabi in nato dobri na tekmah, kot se mi je dogajalo tudi v poletni veliki nagradi, bom zadovoljna. Upam tudi, da je bilo zdravstvenih težav dovolj in da me poslej ne bodo več ovirale. Toda o tem ne bom preveč govorila, da se mi ne bi ponovila prejšnja zima. Bolj ko sem lani omenjala bolezni, bolj sem bila bolna.«

Kakšno oceno od 1 do 10 bi si dali za zadnje skoke?

»Recimo, da pet, tako da imam še nekaj rezerve.«

S čim bi bili zadovoljni za začetek?

»Rada bi se prebila med deseterico. Iz tega izhodišča bi potem lažje uresničevala svoje cilje.«

Katere ste si zastavili za novo sezono?

»Z novoletne turneje še nimam(o) tistega, kar si v ekipi želim(o). Za zaključek pa bi rada v Vikersundu preletela magično mejo, ki sem jo imela pred očmi že lani. A bo treba najprej priti do tja, za uresničitev te želje pa bom morala garati vso zimo. Sezona bo kar naporna, če se ne motim, bomo imela dekleta do finala 17. marca 2024 na Norveškem proste le tri vikende. A se ne pritožujem, saj rada tekmujem.«

Ste imeli tudi kaj primerjave z drugimi reprezentancami?

»Bolj malo. Še največ smo trenirale s Kanadčankami, ki so se pripravljale v Sloveniji, tako da smo približno videli, kje smo. Drugih tekmovalk ni bilo pri nas, no, bile so Nemke, pa takrat nas ni bilo. Dobro je, da imamo močno ekipo, tako da se lahko primerjamo med seboj. Ema Klinec je svetovna rekorderka, vrhunsko zdaj skače tudi Nika Prevc. Če bomo na tekmah ponovile naše najboljše skoke s treningov, nas ne bi smelo skrbeti.«

Bi si pred odhodom na Norveško želeli še kakšnega skoka na snegu?

»Da, že zaradi drugačne vidljivosti, zavoljo katere se nemalokrat pojavijo težave pri pristajanju. Sploh takrat, ko je na doskočišču manj smrekovih vejic. Upam, da bom imela na uradnem treningu čim manj preglavic s prilagajanjem na snežno podlago in da bom potem na tekmi lažje pokazala, iz kakšnega testa sem.«

Fantje bodo imeli v novi zimi tudi svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Kdaj menite, da ga boste dočakala tudi dekleta?

»To ni vprašanje zame. Me se borimo za to, da bi dobile tudi to priložnost. A že to, da bomo imele tekmovanje za svetovni pokal tudi na velikanki, je za nas velik korak naprej. Upam, da bomo dočakale tudi preizkušnje na letalnici v Planici.«