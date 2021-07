Poglejte to fotografijo Tima Gajserja, šokirala vas bo (FOTO)

Da je do vratu v dreku (in še čez), lahko marsikdaj zase reče svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser, ki pa se sicer zna iz blata tudi dobro izvleči. To je sestavni del njegovega športa, prizor, ki ga je fotograf ujel ob dirki v Maggiori v Italiji, pa zanj verjetno nič nenavadnega. Vseeno so bili mnogi zaprepadeni, ko je objavil fotografijo, na kateri je prekrit z blatom, iz katerega gleda le par utrujenih in rdečih oči. Izjemen prizor, ki priča o tem, s kako zahtevnim športom se ukvarja ta slovenski junak.







Gajser je sicer minuli konec tedna v Maggiori zasedel sedmo mesto. Blatna proga mu je povrzoročala veliko težav, vmes je celo odvrgel očala in vozil brez njih.

