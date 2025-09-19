Poglejte to dramo na letalu: nogometaši končali v gatah, razlog pa bizaren (VIDEO)

Ekipa Monaca je novo sezono Lige prvakov odpla proti belgijski ekipi Club Bruggeu, a izgubila s 4 proti 1. Je pa ekipa iz kneževine na poti v Belgijo v letalu doživela pravo dramo. Zaradi okvare klimatske naprave je temperatura postala neznosna. Bila je prava savna, igralci so bili popolnoma mokri, poskušali so se ohladiti na različne načine, a nič ni pomagalo.

Napol goli na stezi pred letalom

Nogometaš Monaka in nizozemski reprezentant Jordan Teze je tako objavil nenavaden posnetek z letala, igralci Monaka so se slekli do spodnjega perila, nekatere pa so kasneje posneli, kako stojijo napol goli na stezi pred letalom.

Ker okvare klimatske naprave niso mogli odpraviti, so let odpovedali in ekipa se je vrnila domov.

»Zaradi tehničnih razlogov potovanje ni bilo mogoče, varnost ni bila zagotovljena, zato smo se v dogovoru z izvršnim direktorjem Thiagom Scurjem odločili, da potovanje prestavimo,« je potrdil trener Monaca Adi Hütter.