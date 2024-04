Poglejte posnetke kaosa na ulicah Splita: navijači napadli policiste (VIDEO, FOTO)

Sinoči po koncu polfinalne tekme hrvaškega nogometnega pokala, na kateri je Dinamo premagal Hajduk z 1:0, so izbruhnili nemiri. Navijaška skupina Torcida iz Splita (Hajduk) je sprva prebila ograjo na severni tribuni Poljuda, nato pa so z metanjem bakel na igrišče zažgali travo, igralci obeh nogometnih ekip pa so pobegnili v slačilnice.

FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

Neredi so se nato nadaljevali pred stadionom in na ulicah Splita, pišejo hrvaški mediji. Razjarjeni navijači so napadli celo policiste.

Na stadionu so navijači po poročanju Jutarnjega lista kot orožje proti policistom uporabili sedeže s tribun, sode piva, zunaj stadiona pa so z vseh strani letele steklenice, bakle, kamenje, pulili pa so okrasno rastlinje, ki je bilo posajeno na ulicah. Podivjani navijači so prevračali zabojnike za smeti, naključni mimoidoči so pred njimi bežali.

Po pisanju hrvaških medijev so donele eksplozije topovskih krogel.

FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell

Najmanj trije policisti so bili v neredih ranjeni in so jih pripeljali v bolnišnico. Uničeno je bilo policijsko vozilo.

Policisti so skrbeli za varnost gasilcev, da ne bi postali tarča huliganov, prav tako so policisti prejeli številne klice zaskrbljenih prebivalcev, ki jih je skrbelo za varnost njih samih in njihove lastnine zaradi večjega števila navijačev na javnih površinah.

Pridržali so skupaj 51 navijačev.