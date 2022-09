Poglejte nasmeh Dončića, ko ga je novinar vprašal tole (VIDEO)

Po porazu proti BiH so si naši košarkarji nekoliko zapletli situacijo v svoji skupini B. Včeraj so imeli prosti dan, ki so ga izkoristili za okrevanje in pripravo na naslednje tekme. Novinarje je med drugim zanimalo, katere tekme je slovenski kapetan Luka Dončić spremljal med prostim časom. »Gledal sem veliko tekem, a mislim, da sem najdlje gledal reprezentanci Srbije in Grčije.« Čeprav odgovor ni nikogar presenetil, ga je novinar vprašal, zakaj. »Saj veste, zakaj,« je z nasmehom odvrnil Dončić.

Srbija in Grčija sta seveda med glavnimi favoriti, poleg Slovenije, ki je aktualni evropski prvak, Nemčije, Francije, Španije ... in še kdo bi se našel