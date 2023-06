Poglejte, kako so se v Mariboru poklonili najboljšim (FOTO)

Športna zveza Maribor je v sodelovanju z Mestno občino Maribor izbrala najboljše športnike za preteklo leto. Prireditev, ki je bila zaradi pozne potrditve mestnega proračuna na vrsti letos, je znova potekala v hotelu Habakuk pod Pohorjem. Vrsto let nepremagljiva kluba v Sloveniji, Odbojkarski klub Nova KBM Branik in NK Maribor Branik, sta postala najboljši ekipi leta 2022. Najprestižnejši lovoriki sta domov sicer odnesla smučar Boštjan Kline, ki okreva po poškodbi, ter plavalka Katja Fain. Za ovratnik sta jima dihala kikbokserja in tekvondoista Žiga Zagoranski ter Tyra Barada. Najboljšo ekipo v individualni športih sestavljata veslača kluba Dravske elektrarne Maribor Jaka Čas in Nik Krebs, trener leta pa je postal predsednik ŠZM in nepremagljivi šampion borilnih veščin Tomaž Barada. Naj športnik invalid je že vrsto let tenisač Marino Kegl, med ženskami pa kegljačica Darja Ter. Med ekipami invalidov so bili najboljši člani Ženske ekipe Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, Marcos Tavares pa je prejel nagrado za življenjsko delo oziroma izjemen doprinos.

Čeprav so v sezoni 2023 ostale praznih rok, so postale odbojkarice Nove KBM ekipne športnice leta 2022.

Tomaž Barada z ženo Bianco v družbi župana Saše Arsenoviča in žene Katje

Boštjan Kline in Katja Fain sta mariborska športnika leta 2022.