Poglejte, kako je Dončić legendarnega košarkarja učil slovenskih besed (VIDEO)

Luka Dončić je nazaj! Potem ko se je po poškodbi vrnil že na četrti tekmi končnice Dallasa proti Utahu, je na peti tekmi že blestel in priboril Teksašanom pomembno zmago, s katero so v seriji povedli s 3 : 2. Za napredovanje potrebujejo le še eno zmago. Tako je bilo sicer tudi lani proti moštvu Los Angeles Clippers, pa je tedaj niso dočakali ...

Po tekmi, na kateri je Dončić dosegel 33 točk in 13 skokov, se je z njim pogovarjal tudi legendarni Shaquille O'Neal, ki je v oddaji Inside the NBA skupaj z Erniejem Johnsonom, Kennyjem Smithom in Charlesom Barkleyjem komentiral včerajšnje tekme končnice. Kakor že pred časom sta znova spregovorila tudi slovensko! Shaq ga je prosil, naj mu pove, kakšen je slovenski izraz za »well done«. Luka mu je v smehu z veseljem odgovoril, O'Neal pa je ponovil: »Zelo dobro, zelo dobro!«

Je pa Dončić Shaqu še dejal, da ga bo grdih besed naučil pozneje ... To ni bilo prvič, da je skušal Shaq spregovoriti v slovenščini. »Adijo, adijo,« je Dončiću dejal po eni od lanskih tekem in ga spravil v smeh.