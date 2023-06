Poglejte, kako je bilo na 21. Poli maratonu (FOTO)

Slovenija je v duhu in srcu dežela kolesarjev, z bogato rekreativno in tekmovalno kolesarsko tradicijo in izjemnimi uspehi naših profesionalcev. Njihovi dosežki so navdih marsikomu, zato se številni navdušenci ob želji po enkratni izkušnji udeležujejo kolesarskih maratonov, ki jim omogočajo, da doživijo vzdušje pravih tekmovalnih dogodkov.

Ti maratoni prinašajo občutek izziva, skupinskega druženja in deljenja veselja do tega športa. Ne glede na starost, izkušnje ali kondicijo se lahko na primerno organiziranem netekmovalnem maratonu vsakdo poda na avanturo in izkusi podobne užitke kot profesionalni kolesarji. Kolesarski maratoni so odličen način, kako se približati svetu kolesarjenja, izzvati sebe in svojo formo ter hkrati uživati v čudoviti naravi in družbi enako navdušenih ljudi.

Tradicija

Tudi najstarejše slovensko mesto je kolesarsko oživelo, odvijal se je namreč tradicionalni, že 21. Poli maraton. Sončen dan je privabil več kot štiri tisoč kolesarjev, ki so lahko izbrali med tremi različno dolgimi trasami: 2, 23 in 52 kilometrov. Odlično in odločno energijo je bilo čutiti na startu pred upravno zgradbo Perutnine Ptuj, kjer je udeležence rekreativnega dogodka v družbi vodstva Perutnine Ptuj nagovorila županja Nuška Gajšek in hkrati čestitala organizatorju za ohranjanje tradicije, kolesarjem pa zaželela varno in srečno vožnjo. Županji je pripadel tudi prvi strel pred startom. V zraku je bilo že pred začetkom dogodka čutiti odlično in odločno energijo, saj so se udeleženci polni pričakovanj in v zanosu pripravljali na novo doživetje.

Ko si zdravje in užitek podata roko.

Ptujski županji Nuški Gajšek je pripadla čast odpreti maraton s startno raketo. FOTO: Mediaspeed.net

Poli maraton je privabil tako skupine kolesarskih navdušencev kot tudi posameznike, ki so želeli preizkusiti svoje meje. Raznolikost udeležencev je prispevala k posebni atmosferi. Med njimi so bili izkušeni kolesarji, ki so že večkrat premagali zahtevne proge, ter rekreativci, ki so se podali na svojo prvo avanturo. Vsi so bili združeni v istem cilju: premagati izziv in uživati v športnem duhu dogodka.

Organizatorja Poli maratona, Kolesarski klub PP in Perutnina Ptuj ob podpori lokalne skupnosti, pa sta tudi letos omogočila varno udeležbo članom društev Sonček in Namesto pike vejica.

Tudi virtualno

Ena izmed posebnosti letošnjega Poli maratona je bila možnost virtualnega kolesarjenja. Udeleženci so imeli možnost odpeljati maraton na katerikoli 21-kilometrski trasi v bližini svojega doma. S pomočjo tracking aplikacije STRAVA so lahko dokazali, da so uspešno prevozili svojo pot in s tem postali del te veličastne prireditve. Virtualno kolesarjenje je omogočilo številnim ljudem, da so se pridružili Poli maratonu in se povezali s kolesarsko skupnostjo, ne glede na svojo lokacijo.

Druženje, podpora, prijateljstvo in solidarnost so odmevali tako na progi kot pozneje na cilju. FOTO: Mediaspeed.net

Vendar pa je prava esenca Poli maratona vseeno ostala v živem dogajanju na Ptuju. Ob progi so navijači z vzkliki spodbujali kolesarje, skupine prijateljev ali sodelavcev pa so se skupaj spopadale z izzivi. Druženje, zabava in veselje so se prepletali skozi celoten dogodek. Otroci so se navdušeno veselili vsakega kolesarja, ki je prečkal ciljno črto, ter jih nagradili z glasnimi aplavzi. Vzdušje je bilo resnično enkratno, saj je kolesarjenje združevalo ljudi vseh starosti in ozadij.

Perutnina Ptuj in Kolesarski klub PP z organizacijo 21. Poli maratona uspešno spodbujata gibanje in rekreacijo, ki sta ob uravnoteženem prehranjevanju pomemben del zdravega življenjskega sloga. Kot trajnostno usmerjeno podjetje v Perutnini Ptuj vlagajo v zdravje zaposlenih in projekte, ki prispevajo k ohranjanju našega planeta. Eden izmed njih je tudi sajenje dreves na območjih krčenja gozdov, ki je izjemno pomembno za ohranjanje našega planeta, saj imajo drevesa ključno vlogo v uravnavanju podnebja, z zadrževanjem vode zmanjšujejo erozijo tal in prispevajo k čistejšemu zraku ter ohranjanju biotske raznolikosti. »Zato je še posebej pomembno, da se zavedamo pomena sajenja dreves in aktivno prispevamo k ohranjanju našega planeta za prihodnje generacije,« je pred samim maratonom poudaril generalni direktor Perutnine Ptuj Enver Šišić, ko so organizatorji predstavili sodelovanje s podjetjem Treecelet, ki z donacijo posameznikov ali podjetij skrbi za sajenje dreves doma in po svetu.

Po končanem maratonu so si privoščili zasluženo malico, druženje in zabavo. FOTO: Mediaspeed.net

Poli maraton je tako ostal v spominu kot edinstvena kombinacija športa, zdravja, druženja in trajnostne naravnanosti. Kolesarji so presegli meje svojih zmogljivosti, se spopadli z izzivi proge in uživali v vsakem trenutku. Skozi kolesarjenje so se povezali s skupnostjo, okrepili svoje zdravje ter prispevali k ohranjanju našega planeta. 21. Poli maraton je bil dogodek, ki je združil ljudi, prinesel smeh in veselje ter pokazal moč in strast kolesarjenja. Do naslednjega leta, ko se bo odvil že 22. Poli maraton, pa se lahko kolesarji še naprej podajajo na poti, ohranjajo svoje zdravje in uživajo v ljubezni do športa.