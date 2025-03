Poglejte, kaj so na ulici v Dallasu naredili zaradi Dončića (FOTO)

Navijači kluba Dallas Mavericks so pred nekaj tedni izgubili svojega prvega zvezdnika Luko Dončića, ki se je preselil v Los Angeles. Čeprav slovenskega reprezentanta ne bodo mogli več gledati v dresu Mavericksov v dvorani American Airlines Center, pa ga bodo lahko odslej gledali na eni izmed ulic v Dallasu, kjer so naredili lepo stensko poslikavo njemu v čast. Sodeč po objavi na Instagramu, so jo izdelali mojstri Juan Velazquez, Travis Avila, Armando Aguirre in Gustavo Briseno.

Na poslikavi je tudi ključnik #FIRENICO, s katerim so umetniki želeli povedati, da naj Mavericksi odpustijo generalnega direktorja Nica Harrisona.

To sicer ni prva poslikava, ki so jo naredili v čast slovenskemu košarkarju. Eno so pred dnevi naredili že v Los Angelesu, na njej pa je Dončić v družbi legende Lakersov, Kobyja Bryanta.