Poglejte, kaj je storil sredi Ljubljane: najprej se je sprehodil v kopalkah, nato pa ... (VIDEO)

Kongresni trg v Ljubljani je nedavno postal pravo prizorišče adrenalina in mladinske urbane kulture. Med vrhunskimi akrobati, ki so navdušili občinstvo, je bil tudi eden največjih evropskih talentov freestyle gorskega kolesarstva — Avstrijec Dorian Macher. 25-letni ekstremni športnik je s svojim obiskom in simpatično gesto poskrbel za pravo senzacijo na družbenih omrežjih.

Dorian Macher, profesionalni freestyle gorski kolesar iz Feldbacha na avstrijskem Štajerskem, je s svojimi sledilci na Instagramu delil simpatičen utrinek. V vročem ljubljanskem popoldnevu se je odločil za prav posebno osvežitev — skok v reko Ljubljanico s priljubljenega mestnega mostu Ribja brv.

V videoposnetku, ki ga je posnel njegov snemalec, se Dorian ves nasmejan poda s skokom v reko in po plavanju zadovoljno pomaha v kamero. Njegova objava je hitro zakrožila po spletu in požela številne všečke in komentarje navdušenih sledilcev.

Posnetek si lahko ogledate tukaj:

Dorian Macher pri svojih 25 letih sicer velja za enega najbolj obetavnih evropskih športnikov na področju freestyle gorskega kolesarstva.

Njegov zaščitni znak so spektakularni triki, kot so trojni salto nazaj (triple backflip) na višinah do šest metrov, zaradi česar redno nastopa na največjih mednarodnih tekmovanjih in adrenalinskih šovih.

Dogodek na Kongresnem trgu, ki je potekal minuli vikend, je v prestolnico privabil številne ljubitelje urbanih športov in kulture. Med udeleženci so bili najboljši mladi brejkerji, plesalci, skejterji, BMX-arji in mojstri zračnih akrobacij na kolesih.