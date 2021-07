Poglejte, kaj je Dončića in druščino pričakalo na Japonskem (FOTO)

Slovenska moška olimpijska košarkarska reprezentanca je že pripotovala na Japonsko, kjer se bo do začetka olimpijskega turnirja v Tokio pripravljala v mestu Fukui.Pot je potekala brez zapletov, odlično vzdušje v reprezentanci je bilo vidno na vsakem koraku, saj so si košarkarji tudi z dobro voljo krajšali ure, preživete na letališčih ter letalu, sporočajo z Olimpijskega komiteja Slovenije. Z elektronskim sporočilom je reprezentanci dobrodošlico na Japonskem ter veliko športnega uspeha zaželela tudi veleposlanica Republike Slovenije v Tokiu, dr.Fukui bo japonski dom košarkarski reprezentanci vse do srede, ko se bo odpravila v olimpijsko vas. Uvodni treningi bodo namenjeni privajanju na bivanje na Japonskem, izbranci selektorjapa se bodo v dvorano prvič podali že v sobotnih večernih urah. V olimpijsko vas v Tokio se bodo podali v sredo.in jegove soigralce so sicer na Japonskem lepo sprejeli, v dvorani, kjer se pripravljajo so jim otroci v slovenščini zapisali pozdravne transparente.Slovenija bo na svojih prvih olimpijskih igrah igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Prvo tekmo bodo Slovenci odigrali bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času, proti Argentini. Sledil bo obračun proti Japonski 29. julija, 1. avgusta ob 10.20 uri pa še proti Španiji.