Pogi zmaguje na način, ki je všeč navijačem

Italijanski športni agent Alex Carera skrbi za Tadeja Pogačarja od njegovega prestopa med profesionalne kolesarje leta 2019. Pogi medtem pri ekipi UAE letno prejme okoli 6,3 milijona evrov. V sezoni 2023 njegova cena gotovo ni padla, kvečjemu zrasla ob 17 izjemnih zmagah. Po dirki po Lombardiji si je Carera vzel čas tudi za Slovenske novice.

Kako pomembno je bilo za vas in Tadeja, da je sezono končal s tretjo zaporedno zmago na dirki po Lombardiji?

»Pomembno je končati kot št. 1 na svetu, veliko težo ima to, da je dobil dva spomenika, še posebej ker je dobil najprestižnejšo med enodnevnimi dirkami po Flandriji in ker je bil tretjič zapored najboljši po Lombardiji. Prvič v karieri je dobil Pariz–Nica, Valonsko puščico, Amstel Gold Race in tudi drugo mesto na Touru ima veliko težo. Z vsako dirko postaja večja ikona, legenda svetovnega kolesarstva. Ni št. 1 le zato, ker tolikokrat zmaga, temveč ker zmaguje na način, ki je všeč ljudem.«

V medijih ste govorili o tem, da so si ga v svojih vrstah želeli pri Ineosu, je bila kakšna možnost, da bi tudi Pogačar zamenjal ekipo, kot je to storil Roglič?

»Pogodbo z moštvom UAE ima Tadej podpisano do konca leta 2027. Zadovoljen je z ekipo, ki se je od njegovega prihoda leta 2019 občutno izboljšala. Je prva na lestvici UCI, Tadej ima kakovostne moštvene kolege, ki delajo zanj. Do leta 2027 ni predvideno, da bi kaj spreminjali, takrat ali že kakšno leto prej pa bomo videli, kaj narediti z njegovo prihodnostjo. Vseeno je lepo, da se zanj zanima tako močna ekipa, kot je Ineos. Zahvalili smo se za ponudbo in jo zavrnili.«

Koliko bi morala angleška ekipa, ki velja za najbogatejšo v karavani, plačati za Tadejev prihod?

»V pogodbi ima zelo visoko klavzulo, okoli 100 milijonov evrov za predčasno prekinitev sodelovanja. A niti ne gre za denar. Če se Tadej nekega dne ne bi več dobro počutil v ekipi, bi se začeli pogovarjati o možnostih. Upam, da do tega dneva ne bo nikoli prišlo. Za zdaj se v tej sredini počuti zelo dobro, številke tu nimajo velike teže, temveč njegovo dobro počutje.«

Kako pomembno je za Tadeja dobiti tretji Tour, ki mu je v zadnjih dveh letih ušel iz rok?

»Zadnja Toura sta bila zanj zelo različna. Leta 2022 je storil napako, ekipa Jumbo Visma pa je bila občutno močnejša. Vingegaard, Roglič in van Aert so združili moči, da bi ga premagali, kar jim je uspelo. Za to si zaslužijo čestitke. Letos je bilo drugače, na Tour ni prišel optimalno pripravljen, saj je moral po zlomu zapestja mirovati pet tednov. Zame je ob tem le potrdil, da je najboljši na svetu, po okrnjenih pripravah je dobil tri etape in dirko končal na drugem mestu. Pomembno bi bilo, da še tretjič dobi Tour, a je pomembno tudi to, da dobi druge dirke, na katerih še ni bil na vrhu. Tour je izjemna dirka, ni pa edina v kolesarstvu.«

Veliko se govori o Tadeju in Giru. Kdaj se bo potegoval tudi za rožnato majico?

»Z ekipo bo verjetno počakal na to, da bodo znane trase vseh tritedenskih dirk, nato pa bo sestavil načrt za prihodnjo sezono. O Giru 2025 v Sloveniji ne vem nič, a to ni odločilno. Pomembneje je, kakšne bodo trase v letih 2024, 2025 ali 2026. Za njegov nastop na Giru ni določenega datuma ali obveze. Ker maja običajno ni vroče, bo prej ali slej dirkal na Giru, katerega leta bo to, še ni jasno.«

Kako ocenjujete prestop Primoža Rogliča k Bori Hansgrohe?

»To je lepa novica za kolesarstvo. Izjemen kolesar je dobil novo ekipo, to je zelo dobro tudi za nemško kolesarstvo, saj njihova najmočnejša ekipa dobiva velikega šampiona, ki bo tudi v tej državi povečal priljubljenost tega športa.« Miha Hočevar