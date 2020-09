Pogačarju zaprli vrata: V soboto je zbežal kot tat

Trgovska veriga Jumbo je Tadeju Pogačarju izdala prepoved nakupovanja. Slovencu očitajo, da je Jumbove storitve tri tedne uporabljal, ne da bi jih plačal.



»Gospod Pogačar že tri tedne diha zaposlenim za vrat in se priklopi nakupovalni voziček. V soboto je zbežal kot tat ponoči. Po treh tednih dela vsak dan je naše osebje popolnoma utrujeno. In gospod Pogačar z veseljem pobegne, ne hvala, nič. Preprosto ne odobravamo tega nesramnega vedenja v naših trgovinah,« so zapisali v šaljivem tonu, zapis pa povzema nizozemski De Speld Sport. Zmagovalcu turneje tudi ni treba več trkati na Vismo, v podjetju so rekli: »Gospod opravlja svoje računovodstvo na spletu, ampak nekje drugje.«



Pa saj veste, sanje vseh pri Jumbo Vismi so se v soboto po kronometru sesule v prah, ko je Pogačar z neverjetno vožnjo slekel rojaka Primoža Rogliča in si nadel rumeno majico vodilnega, kar je presenetilo tako rekoč vse poznavalce in ljubitelje kolesarstva.