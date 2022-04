Pogačar takole izgubil živce (VIDEO)

Tadej Pogačar je ob debiju na dirki po Flandriji, na eni največjih enodnevnih preizkušenj na svetu, zasedel četrto mesto. Po dirki je v izjavi za organizatorje priznal, da je bilo v igri več, a je storil napako in ostal zaprt po začetku zadnjega sprinta, ki ga je dobil Nizozemec Mathieu van der Poel.

Na posnetkih z dirke je jasno, da je bil Pogačar jezen, kar je pospremil s »fu** off«. »V tistem trenutku sem bil res razočaran, saj sem bil povsem zaprt. To je pač kolesarstvo. Včasih si zaprt, včasih pa imaš prosto pot. Nisem bil jezen na nikogar, morda je bilo tako videti navzven. Bil sem le jezen nase in frustriran, ker v zadnjih metrih nisem mogel sprintati, kot bi si želel.« Približno 45 minut je trajalo, da se je Tadej vendarle ohladil in na novinarska vprašanja je potem že odgovarjal v svojem značilnem umirjenem slogu.

Poglejte si odločilne trenutke dirke.