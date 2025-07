Pogačar po zmagoslavju na dirki po Franciji razkril, kje ga ne bo

Tadej Pogačar, ki je v nedeljo v Parizu še četrtič postal skupni zmagovalec dirke po Franciji, ne bo nastopil na letošnji izvedbi kolesarske dirke po Španiji. Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je razkrila svojo zasedbo za Vuelto, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, na seznamu pa ni Pogačarja.

Ob odsotnosti Pogačarja bo na španski pentlji osrednjo vlogo prevzel Portugalec Joao Almeida, v vlogi dodatnega kapetana pa bo Španec Juan Ayuso, kar bo ekipi ponudilo več strateških možnosti med tritedensko dirko.

Pogačar je na dirki po Španiji nastopil leta 2019 in ob prvencu na tritedenskih dirkah osvojil tri etape ter zasedel skupno tretje mesto. Skupno zmagoslavje na Vuelti mu še manjka.

Na dirki po Franciji je skupno zmago slavil štirikrat letos in še v letih 2020, 2021 in 2024, na dirki po Italiji pa je lani osvojil zmago v skupnem seštevku.

»Po tako zahtevni dirki smo se odločili, da je najbolje, da si vzamem odmor. Vuelta je seveda dirka, na katero bi se zelo rad vrnil. Iz leta 2019 imam fantastične spomine, zdaj pa mi telo pravi, naj počivam. Navdušen sem nad vrnitvijo v Kanado. dirke so težke, a lepe in dobro ustrezajo mojemu slogu. V tem delu sezone in še posebej na svetovnem prvenstvu si bom prizadeval, da bom spet dobro tekmoval,« je za ekipno spletno stran dejal Pogačar.

Po zasluženem premoru se bo vrnil na tekmovanja v Severni Ameriki.

Po zmagoslavju na letošnjem Touru pa Pogačar še ne namerava končati sezone tekmovalnih dirk. Po prepričljivi četrti zmagi na dirki po Franciji vzel zaslužen premor, preden se bo vrnil na tekmovanja v Severni Ameriki.

Slovenec, ki je lani postal svetovni prvak v cestnem kolesarstvu, bo septembra vodil ekipo Emirates na dirkah za veliko nagrado Quebeca in Montreala, Vuelto pa bo izpustil v korist premišljenih priprav na končne klasike sezone.

V njegovih načrtih sta tudi dirka po Lombardiji in svetovno prvenstvo v Ruandi.