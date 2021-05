Pogačar ostal brez slovite nagrade za novinca leta

Teniška igralca Naomi Osaka in Rafael Nadal sta dobitnika letošnje prestižne nagrade laureus v konkurenci posameznikov. Med ekipami je priznanje pripadlo zmagovalcu nogometne lige prvakov iz lanskega leta Bayernu. Med kandidati je bil tudi Tadej Pogačar, a ga niso izbrali za novinca leta. Za Bayern je to drugi laureus po 2014. Zaradi koronske krize so prireditev tokrat izpeljali virtualno, danes pa so sporočili imena zmagovalcev v posameznih kategorijah. Za Osakovo je nagrada prva v članski konkurenci, pred dvema letoma je že dobila laureusa za novinko leta, za Nadala pa že četrta



V kategoriji mladih športnikov je zmagal Patrick Mahomes. Ta je lani v NFL popeljal Kansas City popeljal do prve zmage po 50 letih. Poleg Mahomesa in Pogačarja so se za priznanje potegovali še nogometaš Barcelone Ansu Fati, svetovni motociklistični prvak Joan Mir, poljska tenisačica Iga Swiatek ter avstrijski tenisač Dominic Thiem.



Nagrado za povratnika leta so podelili kanadskemu deskarju Maxu Parrotu, priznanje v kategoriji po izboru navijačev za najboljši športni trenutek pa je priznanje dobil Chris Nikic, Američan je kot prvi športnik z downovim sindromom uspešno končal ironman.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: