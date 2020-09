Pogačar jezen: oviral ga je slovenski navijač (VIDEO)

V navijaški evforiji na dirki po Franciji so včeraj številni Slovenci pospremiliinskozi najhujši klanec in vzpon na Col de la Loz. Seveda jima je domača podpora še kako prav prišla v najtežjih trenutkih, a znova se je v množici našel preveč vneti podpornik, ki ga je moral Pogačar celo odgnati stran.Ko je tekel ob njem, ga je namreč tako oviral, da je moral Pogačar zaviti iz smeri, hitro bi se lahko zgodilo, da bi prišlo do padca. Pogačar mu je z jezno kretnjo zato nakazal, naj odneha.Spomnimo: preveč vneti slovenski navijači so »težave« povzročali tudi na lanskem Giro d'Italia, kjer se je Roglič prav tako boril za zmago. A ker ga je eden od navijačev potiskal naprej, si je Roglič prislužil kazen pribitka 10 sekund. Še hujši pa je bil tedaj incident zki je včeraj dobil kraljevsko etapo. Tedaj ga je slovenski navijač podrl na tla, jezni Kolumbijec pa ga je zato oklofutal.