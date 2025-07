Pogačar in Vingegaard na Vršiču? Golob predal pomembno pismo (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob je danes na začetku zadnje etape dirke po Franciji direktorju preizkušnje Christianu Prudhommu predal pismo o nameri za organizacijo začetka Toura v Sloveniji leta 2029. V Mantes-la-Villu je premier izpostavil ključno vlogo slovenskih zvezdnikov za popularizacijo tega športa v Sloveniji. V pismu o nameri je slovenska vlada s partnerji pripravila tudi brošuro s predlogom treh tras, ki so jih danes predstavili direktorju francoske pentlje.

Slovenka trasa

V brošuri so prvo etapo predvideli od Novega mesta do Ljubljane, po profilu pa bi bila namenjena sprinterjem. Druga, bolj razgibana, bi kolesarje peljala od Nove Gorice do Portoroža, medtem ko naj bi bil v tretji z začetkom v Kranju cilj na Vršiču.

Premier Golob je danes v Mantes-la-Villu še enkrat poudaril, da se mora država pokloniti sedanjim zvezdnikom, ki so Slovenijo v tekmovalnem smislu postavili ob bok največjim v tem športu.

Kar se tiče samega starta, je bilo govora o letu 2029, a je Slovenija pripravljena organizirati start tudi kasneje. Za zdaj je po Golobovih besedah start pripravljena organizirati tudi Češka, a Francozi dodajajo, da bi lahko traso leta 2029 začeli tudi doma.

»Beseda je na sestanku tekla o marsičem. Predstavili smo tudi brošuro, kje bi bile lahko trase. Navdušeni so bili nad tem, kako smo že pripravljeni na celoten projekt in prepričan sem, da bomo našli skupen jezik in da bo do realizacije tudi prišlo,« je bil v izjavi za slovenske medije na startu današnje etape prepričan premier Golob.

Slovenska delegacija se je na sestanku z organizacijskim odborom Toura pogovarjala o pogojih in drugih podrobnostih ob predaji pisma, Golob pa je izpostavil večkratni finančni učinek izvedbe tovrstnega dogodka.

»Po vseh izkušnjah sodeč, se je izkazalo, da se vsak vložen evro povrne petkrat ali večkrat. Prepričan sem, da bo to v Sloveniji še bolj izrazito. Slovenija je kolesarska nacija in vem, da bo zaradi tega tak projekt dejansko prepoznavnost Slovenije zelo dvignil in svetu pokazal lepote naše države,« je o učinkih razpredal slovenski premier.

Cena projekta

Projekt organizacije tridnevnega začetka dirke po Franciji bi po besedah državnega sekretarja v kabinetu premierja Jureta Lebna lahko stal med 10 in 12 milijonov evrov.

Dirko po Franciji vsako leto spremljajo gledalci v več kot 190 državah, ob progi pa si dirko v živo v treh tednih ogleda tudi do 12 milijonov ljudi.

Tudi v Sloveniji je delež gledalcev izjemno visok. »Organizatorji so nam dejali, da je delež gledalcev, ki spremlja Tour v Sloveniji, višji kot na primer v Belgiji. To pomeni, da smo takoj za Francozi druga najbolj zagrizena kolesarska nacija, kar je seveda glede na uspehe naših kolesarjev v zadnjih letih logično,« je velik vpliv slovenskih pristašev kolesarstva izpostavil Golob.