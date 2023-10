Pogačar in Roglič še za kolesarskega oscarja

»Zlata doba slovenskega kolesarstva še traja, uživali bomo, dokler bo,« je direktor slovenskih reprezentanc Martin Hvastija dejal ob pogledu na zadnji lestvico Svetovne kolesarske zveze (UCI), na kateri sta po dobrem letu dni v prvi trojici spet dva Slovenca. Tadej Pogačar na njej kraljuje že tretje leto zapored, Primož Roglič pa se je z letošnjimi uspehi po lanskem zdrsu na 24. mesto vrnil, kamor sodi.

15 zmag

Rogla je po grdem padcu in odstopu na lanski Vuelti strmoglavil tudi na lestvici UCI, vendar ne za dolgo, letošnjih 15 zmag in nazadnje 3. mesto na dirki po Lombardiji so ga prvič po 6. septembru lani povzdignili v prvo trojico. Pred njim sta njegov že skoraj nekdanji moštveni kolega pri Jumbu Vismi Jonas Vingegaard in Pogačar, kapetan ekipe UAE, ki še naprej ruši rekorde na vrhu, na katerem je že 107. teden zapored. Letošnjih 17 zmag ga je popeljalo do 7695 točk, sam bi bil ta čas 11. reprezentanca na svetu, za ZDA in pred Švico …

A Slovenija je z njim in drugimi našimi asi na 3. mestu in varna v boju za polno olimpijsko kvoto (štirje kolesarji), ki pripada petim najboljšim na svetu. »Ne vem, kaj dodati o Pogačarju, ne vem, od kje potegne vse uspehe. Imel je super pomlad in nato nesrečo z zlomljenim zapestjem, po kateri je še naprej dobival velike dirke in osvojil bron na SP, to je izjemno.

Tudi Roglič, pri katerem je lestvica UCI lani kazala izkrivljeno sliko, je potrdil, da lahko od njega pričakujemo domala vse, če se mu vse izide. Tokrat je malo izkrivljena slika pri Mateju Mohoriču, imel je odlično sezono, a točkovno ni pri vrhu,« je 21. mesto novopečenega svetovnega prvaka na makadamu izpostavil Hvastija.

Na cesti možnosti, v kronometru ne

Ni pa se hotel opredeliti okoli zlatega kolesa, kolesarskega »oscarja«, ki ga francoska revija Velo vsako leto podeli najboljšemu na svetu, leta 2020 ga je prejel Roglič, 2021 Pogačar, lani Remco Evenepoel. Slovenca sta skupaj z zmagovalcem Toura Vingegaardom in svetovnim prvakom Mathieujem van der Poelom letos glavna kandidata za nagrado, ki jo bodo 24. t. m. podelili v Parizu. »To so sladke skrbi za odločevalce, na srečo nisem med njimi,« je dejal nekdanji profesionalec, ki ga najbolj veseli zagotovljena olimpijska kvota.

»Kazalo je, da bomo tu v težavah, a smo jo dobili prepričljivo. Ta kvota je sicer vsakič nižja zaradi izenačevanja spolov. V Tokiu smo imeli pet kolesarjev, v Parizu bodo štirje, samo 90 kolesarjev, od tega le 60 resnih bo dirkalo na 260 km dolgi dirki. Ta bo zato zelo zahtevna, kar povečuje možnosti naših, čeprav trasa ni pretirano hribovita. Prednost za naše kolesarje je, da so vajeni dirkati s številčno polovično ekipo, Belgijci, Francozi, Nizozemci pa ne,« je nadaljeval Hvastija, ki se nadeja, da se bodo vsi naši najboljši odzvali klicu domovine.

Letos je na SP od najbolj zvenečih slovenskih imen nastopil le Pogačar, ki je tako kot v olimpijskem Tokiu 2021 osvojil bron na cesti.

Na Japonskem je bil Roglič zlat v vožnji na čas, a ponovitve tega podviga ni pričakovati, saj bo v Franciji trasa povsem ravninska in pisana na kožo specialistom, kot sta Evenepoel in Filippo Ganna.