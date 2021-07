Pogačar brez počitka, takole z Rogličem spoznavata Tokio (FOTO)

Brutalen urnik ima zadnje dni, ki si še ni mogel oddahniti po novi briljantni zmagi na dirki po Franciji. Za proslavljanje je imel namreč bolj malo časa, saj ga je že naslednji dan čakal let na Japonsko, že v soboto pa se podaja na novo veliko dirko in v lov še na olimpijsko odličje.A zdi se, da tritedenska dirka, na kateri je bil za razred boljši od tekmecev, Pogačarju sploh ni pobrala vseh moči. Po koncu je bil 22-letnik še vedno v zelo dobrem stanju, so potrdili tudi v njegovi ekipi, kar je seveda sijajen obet za sobotno dirko. Pogačar se tako že vesel in razigran vozi s kolesom po Tokiu, vsaj sodeč po fotografiji, ki jo je objavil na instagramu.Ob njem so tudi ostali slovenski kolesarji, ki bodo startali v soboto, vključno s. Forma zadnjega je po padcu na Touru še pod vprašajem in zelo zanimivo bo videti, kdo od slovenskih asov bo v boljšem stanju na zahtevnem vzponu na Fudži. Kolesarje čaka izjemno naporen dan v vlagi in vročini, premagati pa bodo morali 234 km in skoraj 5.000 višinskih metrov.Pogačarju in Rogliču bosta pomagalain. Moška cestna dirka se bo začela v soboto ob 4. uri zjutraj (po srednjeevropskem času).