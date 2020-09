Počuti se kot pred dobrimi 30 leti

V mariborski dvorani Lukna bo jutri člansko državno prvenstvo v judu, ki bi sicer moralo biti že pozimi. O tem tekmovanju in tistih, ki še prihajajo, smo govorili z Marjanom Fabjanom, strokovnim direktorjem pri Judo zvezi Slovenije in glavnim trenerjem pri najuspešnejšem slovenskem klubu Z'dežele Sankaku.



Kaj pričakujete od državnega prvenstva?

»To bo po daljšem času za nas prvo večje uradno tekmovanje. Po eni strani je dobro, da ga bomo imeli. Večina judoistov se pripravlja že dalj časa, zato je željna borb. Za reprezentante bo to posebna preizkušnja, na kateri bodo lahko preverili, v kakšni formi so. Za vse, ki so trenirali, bo tekma neke vrste nagrada.«



Ali bodo nastopili vsi najboljši slovenski judoisti in judoistke?

»Ne vem, kako je z drugimi klubi, iz našega pa zanesljivo ne bo Klare Apotekar (do 78 kg) in Ane Velenšek (nad 78 kg), ker še nista dovolj dobro pripravljeni. V rokah in nogah imata preprosto premalo treninga. Klara je potrebovala kar nekaj časa, da je okrevala po poškodbi, ki jo je februarja staknila na turnirju v Parizu, Ana pa je obnovila poškodbo meniskusa.«



Kako pa je z nastopom olimpijske prvakinje Tine Trstenjak?

»O tem se bom odločil tik pred zdajci. Ne bi rad tvegal kakšne poškodbe ali okužbe z novim koronavirusom. Glede na to, kako se stopnjuje število okuženih, me malo skrbi. Konec oktobra nas čaka namreč tekmovanje za grand slam v Budimpešti, kjer se bodo po daljšem času spet delile (kvalifikacijske) točke za nastop na OI 2021 v Tokiu.«



Kje ste v zadnjem obdobju pilili tehniko svojih varovancev?

»Mi smo bili nazadnje na Kopah, veliko smo se pripravljali tudi v prostorih našega kluba, kamor so prihajali tudi judoisti iz drugih društev. Nekateri drugi klubi so se odpravili na Roglo.«



Kako bo potekalo državno prvenstvo, kar zadeva ukrepe proti širitvi novega koronavirusa?

»Ravnali se bomo po navodilih, ki smo jih prejeli od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V prvi vrsti bomo pazili, da nas istočasno ne bo prav veliko v dvorani. Zato bo tekmovanje razdeljeno na dva dela; judoisti iz nižjih težnostnih kategorij se bodo borili dopoldne (z začetkom ob 10. uri), dvoboji v višjih kategorijah pa se bodo začeli ob 14. uri. Enako velja za mlajše kadete in kadetinje, ki se bodo za naslove državnih prvakov borili v soboto. Seveda bomo vsi nosili maske, na tribunah pa ne bo gledalcev … Ker smo prvič v takšnem položaju, me prevevajo mešani občutki.«



Kako bo voditi tekmovalce pred praznimi tribunami?

»Zares si ne znam predstavljati, kako bo to videti. Vprašanje je tudi, kako se bodo na tišino odzvali judoisti. Sam se sicer na športne prireditve brez gledalcev nikakor ne morem navaditi, ne, tekme pred praznimi tribunami mi res niso všeč.«



Kakšne so možnosti, da v začetku novembra v Pragi izpeljejo evropsko prvenstvo?

»O tem ne morem reči ničesar, ker še ni bilo uradne potrditve. Pred nami je državno prvenstvo, nato grand slam v Budimpešti, potem pa ... Počutim se kot pred dobrimi 30 leti, ko prav tako (še) nismo vedeli, za katera tekmovanja se pravzaprav pripravljamo.«