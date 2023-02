Po vratolomnem smuku na Golteh še streljali (FOTO)

Na Golteh je potekalo prvenstvo v smučanju in streljanju z malokalibrskim orožjem v tarče. Pripadniki Zveze slovenskih častnikov so se pomerili že 29. leto, člani in ekipe Zveze veteranov vojne za Slovenijo pa so se sešli na že 20. tekmovalnem srečanju v zimskih razmerah. Potem ko je pred skoraj tremi desetletji to tekmovanje vpeljal Velenjčan, aktivni častnik Slovenske vojske (SV) major Rudi Ževart s sodelavci, so po njegovi smrti prireditev lani preimenovali v memorial Rudija Ževarta.

Tudi kak padec se je zgodil.

Organizirata ga velenjski območni združenji Zveza slovenskih častnikov in zveza veteranov v sodelovanju z ZLTC Golte ter tehnično skupino Alojza Zupanca ter ekipo Timing Golte, ki postavi progo, izvaja meritve in skrbi za varnost tekmovanja na smučarski progi. Za pripravo strelskega poligona, varovanje in tehnično opremo so poskrbeli aktivni pripadniki SV.

Utrjevanje vezi

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) generalmajor Ladislav Lipič je nekoč dejal, da so na višavju Golte izjemno lepi razgledi, odlično pripravljena smučišča in v dolini Morava primeren ambient za izvedbo streljanja. Temu mnenju se je pridružil tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Dobran Božič, dejal pa je tudi, da je sodelovanje med vsemi soorganizatorji izjemno in plemenito, saj se ob tem utrjujejo vezi, potrebne v razmerah morebitne agresije in varovanja naših meja.

»Predvsem je pomembno, da se kolegi, prijatelji, soborci vojne za Slovenijo srečamo na Golteh, enem najlepših slovenskih smučišč. Tu se srečujemo s sodelavci vseh obrambnih organizacij ter z mnogimi, ki so se borili za našo osvoboditev v NOB ter v spopadih za osvoboditev Slovenije. Spominjamo se ljudi, borcev, ki jih ni več med nami, srečanje pa je tudi v spomin na nekatere, ki so izgubili življenje za suverenost naših meja v zadnji vojni. Posebno sem ponosen na enoto SV, ki na Golteh že vsa leta zagotavlja tehnično in logistično pomoč za izvedbo dvojnega tekmovanja. Logistična enota celjskega garnizona že skoraj tri desetletja omogoča temu tekmovalnemu srečanju vse potrebno,« je med drugim povedal Dobran Božič.

Na startu je bilo 116 tekmovalcev, ki so pokazali svoje znanje in telesno pripravljenost na dva kilometra dolgem smučarskem spustu in večina od njih v streljanju z malokalibrsko puško na strelišču v Moravi. V seštevku smučanja in streljanja je zmagal Oto Špilar (OZ VVS Zasavje) pred Alešem Ogrincem (15. PVL1) in domačinom Jelkom Suhoveršnikom (OZ VVS Zgornja Savinjska dolina), medtem ko je ekipni zmagovalec OZ VVS Velenje 2.

Vzporedno so se na pogovorih srečali predstavniki tekmovalnih ekip, združenj in organizatorjev ter predsednica Zveze združenj borcev za vrednote NOB Andreja Katič.

Progo Smrekovec je za PVD Sever elegantno odpeljal Vili Bezjak.

Najboljše ekipe na Golteh