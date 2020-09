Po tragediji ostali spomini na Bejrut

REUTERS

Pixi je bil z ekipo trikrat državni prvak, pri naslovih mu je pomagal tudi sin Leon, ki je deloval kot pomočnik, ostal pa je v ekipi, ko se je oče Pixi poslovil. Precej vroče pa je bilo v finalu državnega prvenstva 2015/2016. Šesto tekmo finala je libanonska zveza registrirala z rezultatom 20:0 v korist Al Riyadija proti ekipi Sagesse. To je bil epilog prekinjene tekme. Pri rezultatu 51:61 za Al Riyadi so domači navijači poskrbeli za incident, razmere sta pomirili šele vojska in policija.

V Bejrutu, v prestolnici sredozemske države Libanon, so po siloviti eksploziji, ki je razdejala mesto. izbruhnili še protesti. Izbruhnili so spopadi med policisti in protestniki, odstopila je vlada. Bilanca tragedije je enormna in strašna: več kot 150 mrtvih, 5000 ranjenih, več 100 pogrešanih, 300.000 brez glave nad streho ...»Ni mi lahko, ko vse to spremljam,'« pa čeprav nekaj 1000 kilometrov stran s precej empatije in žalosti vse skupaj spremlja slovenski košarkarski trener, 63-letni, ki je kar pet let služboval v tej državi. Vodil je tako elitni klub Sporting Al Riyadi Beirut, Libanonci pa so mu zaupali tudi državno reprezentanco.»Navezan sem na to mesto, navezan sem na to državo. Pet let je dolga doba. Krasno obdobje v svojem življenju sem preživel tu. Spomnim se, da je bila nad Bejrutom povsem navdušena tudi moja hči, ki že vrsto let živi v ZDA,« nadaljuje Pixi. Kar ni mogel verjeti, ko so prejšnji torek začele deževati novice o strašni eksploziji v libanonski prestolnici. Še dober teden po tem si ni povsem opomogel od šoka, priznava, da se je v teh letih navezal na vse, s katerimi je sodeloval v Libanonu.»Po večkrat na dan se slišim z nekdanjimi igralci in sodelavci v klubu. Generalni menedžer mi je poslal fotografijo, kako mu je razdejalo stanovanje. Še dobro, da je bil z družino na parceli, ki jo ima nad Bejrutom. Sicer pa je bilo sprva precej dezinformacij, saj se ni vedelo, kaj se je pravzaprav zgodilo,« pripoveduje Subotić, ki pove, da je močno poškodovan tudi predel, kjer je sam bival med letoma 2012 in 2016.»Če sem želel do marine, sem se peljal tudi mimo mesta, kjer je eksplodiralo. Po navadi sem nekaj sto metrov stran v marini vsak dan pil kavo, zdaj pa vse to ... Še zdaj ne morem verjeti,« pravi Subotić, ki navede, tako so dejali v Libanonu, da so lep čas opozarjali na nitro amonijak na ruski ladji, ki je menda botroval eksploziji. Na ladji naj bi bilo skoraj 3000 ton tega materiala ... »Najbolj pa je prizadeto samo središče mesta, t. i. downtown, ki so ga zgradili leta 2005, videti pa je bil kot Beverly Hills. A je eksplozija to zbrisala z Zemljinega obličja,« navrže naš sogovornik. Kako dalje, vprašamo Subotića.»Država potrebuje prave ljudi na pravem mestu,« se Pixi nadeja, da bodo skorajšnje volitve prinesle nekaj stabilnosti na ta del sveta, kjer je, to poudari Pixi, kar 19 religij, prednjačijo pa kristjani s 60 odstotki. »Ves čas pa so prisotna trenja med suniti in šiiti,« še doda.Pixija so nekaj časa vabili, da je leta 2012 prišel za trenerja v klub Al Riyadi. Hoteli so ga, ker so v sezoni 2011/12 ostali brez naslova, še več – šele četrti so bili. V Subotiću pa so videli človeka, ki jih lahko vrne na šampionska pota. To se je tudi zgodilo.»Pred podpisom pogodbe sem prišel za tri dni v Bejrut. Bil sem navdušen, ljudje prijazni, vsi govorijo angleško ali francosko, mesto pa je mondeno in živahno. Že prvi večer sem menedžerju javil, naj pošlje pogodbo, da podpišemo,« se spominja prihoda v Libanon. Da se je odločil za idilični Bejrut, je pripomogla tudi bližina morja, na katero je Pixi navezan. »Dobro uro iz mesta je smučišče, kjer je smučanje mogoče do aprila,« doda Pixi. Bival je v soseski, kjer je kvadratni meter stanovanja stal med 5000 in 10.000 dolarji, najboljše plačani košarkarji pa so služili v Libanonu po 400.000 dolarjev na sezono.