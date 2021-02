Po takem vrstnem redu bi sproščali šport: tukaj je načrt

Ignoranca odločevalcev

Otroci že skoraj pol leta ne trenirajo. FOTO: Marko Feist

Kako pa je pri vas? So otroci še navdušeni športniki?

Slovenski šport mladih še vedno stoji. Z vmesnim kratkim dovoljenjem je tako vse od marca lani. Večino časa lahko trenirajo in tekmujejo le profesionalni športniki, kategorizirani ali tisti, ki so člani slovenskih reprezentanc.Kot smo že pisali, se športni delavci zgražajo po dolgem in počez, da je dovolj treningov prek spleta, ker to niso treningi . Do danes je bilo le redko slišati kakšne pobude krovnih organizacij s tehtnimi argumenti, da je čas, da se tudi mladi vrnejo v normalno športno aktivnost. Zdaj pa so na okrogli mizi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) vendarle prišli s pobudo na dan. Športni delavci so pripravili natančen načrt sproščanja športa v skladu s sproščanjem ukrepov ob epidemiji koronavirusa. »Od razglasitve epidemije pri nas sredi marca lani je bilo več kot sedem mesecev športnega mrtvila, le okrog 7000 športnikov lahko trenira, nekaj nad 74.000 preostalih kategoriziranih pa ne, da ne govorimo o tistih, ki niso del sistema,« je dejal predsednik»Poznamo pristope in imamo pripravljene rešitve za odpiranje, vsaka panožna zveza ima pripravljene protokole za delovanje, ampak jih mora nekdo sprejeti. Če zamudimo še tri ali štiri mesece, potem športnim društvom kljub naklonjenosti večine županov kaže zelo slabo.«»Odločevalci nas ignorirajo. Če ne bodo ničesar storili, bomo izgubili četrtino mladih športnikov, vsaj 10 odstotkov športnih organizacij bo propadlo. Nastala bo velika luknja. Črpamo iz zelo majhnega bazena in lahko se zgodi, da bomo iz športa pregnali 20.000 otrok. Imamo pripravljen natančen program mogoče vadbe za vse panoge in za vse faze epidemije, od črne do zelene. Toda ni odziva na naše pobude. Dobil sem vpogled novega letnega programa športa, ki me navdaja s pesimizmom, predvideva manjša sredstva in ni razvojno naravnan,« je bil zaskrbljens fakultete za šport. Bojijo se, da bodo mnogi otroci obupali in da bo osip v športnih društvih ter klubih kar 10-odstoten. Hkrati so politiki zabičali: »Poslušajte nas, ko gre o športu, vemo o čem govorimo in na kakšen način lahko šport izvajamo, da bo varno.«Nikakor športne zveze ne ignorirajo epidemioloških ukrepov, zavedajo se situacije, a ... Nacrt Sproscanja Ukrepov Sport by Maja on Scribd