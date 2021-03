Po smrti zvezdnika njegovega porscheja javnosti ponujajo za 200 jurjev (FOTO)

Porsche 911, carrera 2, type 964, works turbo look cabriolet. FOTO: Johanna Geron, Reuters

Od danes pa do 10. marca poteka javna dražba, na kateri je javnosti ponujen športni kabriolet porsche 911 carrera, ki je nekoč pripadal. Začetno ceno je dražbena hiša Bonhams postavila na 200.000 evrov.Srebrnega porscheja, ki ima prevoženih približno 120.000 kilometrov, je Maradona dobil leta 1992, ko je igral za špansko Sevillo (to je bila hkrati njegova zadnja sezona v Evropi). Zdajšnji lastnik ga ima v lasti od leta 2016. A ni bil edini. Pred tem ga je kar 20 let imel v lasti neimenovani Španec, potem pa je sledila serija lastnikov, predvsem francoskih zbirateljev.V dobrih razmerah lahko športno vozilo doseže 260 km/h. Da je tudi Maradona včasih imel težko nogo, priča dogodek iz njegove zadnje evropske sezone (sicer ne navajajo, da ravno s tem vozilom). Policisti so ga ujeli pri vožnji 180 km/h, in to v mestu.Koliko utegnejo iztržiti za porscheja? Poznavalci pravijo, da je avto lahko zaradi svojega nekdanjega lastnika vreden tudi dvakrat ali trikrat toliko kot običajno. Med potencialnimi kupci pričakujejo avtofile, saj gre konec koncev za ne preveč pogosto različico vozila, pa tudi športnike in športne entuziaste, ki so Maradono in njegove neverjetne sposobnosti na zelenici neizmerno cenili.